热带风暴伊达利亚 墨西哥附近生成直扑佛州

（法新社迈阿密27日电） 热带风暴伊达利亚（Idalia）今天于加勒比海生成，为墨西哥东南部带来风雨，气象预报人员预测伊达利亚几天内可能增强为飓风后侵袭美国佛罗里达州。

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美国国家飓风中心（US National Hurricane Center）推测伊达利亚不会登陆墨西哥，而是穿过墨西哥湾（Gulf of Mexico）扑向佛罗里达州西北。

国家飓风中心警告：「最快从29日起，伊达利亚将为佛罗里达州西岸和佛罗里达狭长地带（Florida Panhandle）部分地区带来恐危及生命安全的暴潮和飓风等级强风的风险激增。」

「但在强度预测模型上则颇为分歧，（伊达利亚）在墨西哥湾东北部海岸登陆前，强度会从轻度到强烈飓风不等。」

国家飓风中心表示，格林威治标准时间27日晚间9时（台北时间28日5时），伊达利亚在加勒比海盘旋并向东北方移动，最大持续风速为每小时65公里。

在墨西哥昆塔纳罗州（Quintana Roo），包括坎昆（Cancun）在内的沿海旅游胜地都遇到伊达利亚的倾盆大雨，让人在暑假结束前的周末败兴。

国家飓风中心表示，佛罗里达州部分海岸已发布暴潮及飓风警报，多处地方预计会出现洪流。

与此同时，墨西哥尤加丹（Yucatan）半岛东侧和古巴西侧部分地区也预计出现较强降雨。

上周末，一度在美国飓风分类跃升为4级飓风的希拉里（Hilary），在还是热带风暴时侵袭墨西哥太平洋沿岸的下加利福尼亚州（Baja California），造成1人死亡和基础设施毁损。

© 2023 AFP