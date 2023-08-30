印度登月登陆器探测车证实月球南极有硫

（法新社新德里29日电） 印度太空研究组织今天表示，印度月球飞船3号登陆月球后，探测车已经证实月球的南极有硫存在。

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印度上周成为第1个在月球南极登陆的国家，也是史上第4个登陆月球的国家。

法新社报导，印度太空研究组织（ISRO）在声明中说：「月球飞船3号（Chandrayaan-3）登陆器的探测车上配有雷射诱导击穿光谱仪(Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS)，首次对月球南极附近的月球表面元素成分进行实地测定。」

ISRO称：「这些实地测量的结果，明确证实该地区有硫存在，这是轨道上飞行器中的仪器无法做到的。」

ISRO补充道，光谱仪分析还证实了月球表面有铝、钙、铁、铬、钛；另外做的测量，还显示那里有锰、矽、氧。

6轮的太阳能月球探测车「普拉冈」（Pragyan）将在各界相对不熟悉的月球南极地区漫游，并在两周的有限使用期限内传回图像和科学数据。「普拉冈」是梵语，意思是「智慧」。

尽管印度曾遭遇一些挫折，但一直持续追赶其他国家太空计画的成就，且花费的成本仅为其他国家的一小部分。

印度上一次的登月任务是在4年前，当时在最后的登陆阶段降落失败，被视为是这项计画的巨大挫败。

月球飞船3号近6周前在数以万计欢呼的民众面前发射后，就一直吸引着大众的目光。这艘登陆器上周成功登陆月球之前几天，俄罗斯的月球登陆器才在同一个地区坠毁。

2014年，印度成为亚洲第一个将太空船送上火星轨道的国家，他们接下来还计画于9月向太阳发射探测器。

ISRO计画在明年执行地球轨道上为期3天的载人任务。

此外，ISRO也有和日本执行联合任务的打算，希望在2025年前朝月球发射另一个探测器，并在未来两年内执行前往金星轨道的任务。

© 2023 AFP