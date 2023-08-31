研究新发现 海洋热浪未造成鱼类数量锐减

（法新社法国布勒斯特30日电） 今天发布的一份跨国研究显示，海洋鱼类经得起海洋热浪冲击，数量不会因此显着减少。这是今年北半球夏季海洋出现破纪录高温后，难得突现的好消息。

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今年7月各地气候监测仪回报的海面温度创历史新高。不过，从1993年至2019年间在较深海渔场采集的数以千计样本研究结果来看，海洋热浪普遍不会影响渔业。

这份研究发表在「自然」（Nature）期刊，主要作者美国加州大学圣克鲁斯分校（University of California, Santa Cruz）海洋科学系助理教授佛瑞德斯顿（Alexa Fredston）告诉法新社：「我对研究结果感到惊讶。」

她说：「我们已知，在海洋长期暖化下，鱼类群聚（fish community）会朝南北极移动来回应。...因此我预期研究结果类似如此，也就是在海洋热浪出现后，鱼类群聚中会有比平常多的暖水鱼及较少寒水鱼。」

然而最新研究发现，海洋热浪普遍未造成寒水鱼锐减或暖水鱼大增。

研究人员分析科学拖网船在北大西洋和太平洋东北部8万2000次捕捞所采集到的1769种鱼类物种资料，以及同时期纪录到的248波深海热浪资料。深海热浪的定义是海水温度持续5天或以上高于一般的极度高温。

研究人员注意到，在2014至2016年的一波海洋热浪过后，在美国西北方的阿拉斯加湾（Gulf of Alaska）鱼类数量减少了22%；在2012年另一波海洋热浪过后，美国东北方的鱼类数量增加了70%。

不过报告指出，这些情况「只是例外，而非惯例」。

「在海洋生态系统充满变因之下，海洋热浪并未造成生物量改变，或是造成许多世界最大及最多产渔场的鱼类群聚出现反转。」

© 2023 AFP