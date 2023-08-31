纽时等媒体忧内容遭盗用 挡OpenAI网路爬虫GPTBot

（法新社巴黎30日电） 聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI今年8月8日推出网页爬虫GPTBot以提升AI模型准确性后，包括「纽约时报」、路透社与彭博等愈来愈多媒体开始挡下这个网页搜索工具。

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除了美国有线电视新闻网（CNN）、澳洲广播公司（ABC）外，法国24台（France 24）、法国国际广播电台（RFI）、Mediapart、法国广播电台（Radio France）与法国电视一台（TF1）等法国新闻媒体都跟进挡下这个爬虫机器人。

法国广播电台董事长维尔（Sibyle Veil）28日在记者会上说：「有件事是站不住脚的：这是未获授权地窃取内容。」

抄袭检测器Originality.ai指出，在GPTBot推出的短短两个星期内，全球前1000大网站中有近10%挡下GPTBot存取资料，包括网路零售商亚马逊（Amazon.com）、生活知识网站Wikihow.com、线上问答网站Quora.com与图片资料库Shutterstock，预计这份名单上的网站每周还会增加5%。

OpenAI在官网上表示：「允许GPTBot出入你们的网站，可协助AI模型更加精确，并改善他们的一般性能与安全性。」但这个加州新创公司也提供如何阻挡GPTBot的方法。

法国广播电台数位与创新策略主任佛里希（Laurent Frisch）告诉法新社：「他们没有理由在没有支付补偿金的情况下取得我们的内容。」

法国24台与法国国际广播电台母公司「法国世界媒体集团」（France Media Monde）数位空间主任佛勒利（Vincent Fleury）说：「我们受够了被这些公司盗用内容，拿我们的产品牟利。」

GPTBot推出后，一些新闻媒体的内容与假消息扯上关系，法国媒体高层对此也表达担忧，称必须与OpenAI等生成式AI团体协商。

「费加洛报」（Le Figaro）新闻部主任兼线上服务出版商团体（Group of Online Services Publishers）总裁吉耶（Bertrand Gie）说：「媒体必须获得公平份额的补贴。我们的期望是取得许可与支付协议。」

美国新闻通讯社美联社今年7月与OpenAI达成协议，OpenAI可以使用美联社回溯至1985年的档案，美联社则是取得OpenAI技术与AI专业知识的管道。

OpenAI也承诺投资500万美元（约新台币1亿6000万元）来协助扩大「美国新闻计画」（American Journalism Project），并向这个非营利组织提供高达500万美元的信贷，用以协助各大组织使用与部署AI技术。

由法新社、美联社与甘尼特报团/今日美国报（Gannett/USA Today）等组成的新闻媒体集团，8月初发布一封公开信，说AI企业运用受版权保护的文字与影像来生成内容之前，须先徵求同意。

同时，这些组织表示，他们支持以负责任方式部署生成式人工智慧（generative AI）技术，但「必须发展一个法律架构，让提供AI应用程式动力的内容素材有所保障，也让传达事实、推动民主的媒体可以继续获得公众信任」。

© 2023 AFP