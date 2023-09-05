植物肉排等标示混淆消费者 法国拟颁布新政令规范

（法新社巴黎4日电） 法国政府今天表示正在准备颁布新的政令，禁用诸如「肉排」或「烧烤肉类食物」等肉品用语来形容由植物制成的产品。

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法国农业部长费诺（Marc Fesneau）在声明中说，最新政策是关于「透明与诚实的议题，是在回应消费者与生产商的合理期待」。

费诺与法国肉品供应链业者长期以来一直阻挡使用「植物汉堡」或「素香肠」等用词，声称这会混淆消费者。

最后，2022年保护这些用词的政令，遭法国最高行政法院下令暂停实施。

法国最高行政法院要求寻求欧洲法院（European Court of Justice）指导再做出最终裁决。法国农业部表示，已考量了法官的说法，准备颁布新的用语命令。

这项政令已呈交欧洲联盟执行委员会（European Commission），以检查详细的食品标示规定。

但代表素食与素食替代品制造商的组织Proteines France的委任律师安诺坦（Guillaume Hannotin）说：「植物肉排（plant-based steak）这个词已用了40多年。」

安诺坦主张，法国的新法令仍违反欧盟产品标签规定，与牛奶不同的是，这些产品缺乏严格的法律定义，能以广泛使用的用语指称。

他还说，法国政府的最新举措「破坏了欧洲法院正在进行的诉讼程序」。这项诉讼是由Proteines France提起。

© 2023 AFP