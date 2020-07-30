美四大科技巨头出席国会听证会 小扎：充分证据表明中国政府窃取美企技术

美国国会众议院司法委员会7月29日对全球四大科技公司，亚马逊、苹果、脸书和谷歌母公司Alphabet的首席执行官（CEO）举行了近一天的反垄断听证会。出席听证会的四巨头一并警告，美国对科技企业的新规管将会导致中国垄断创新。其中，脸书CEO扎克伯格更是指出，有充分证据表明中国政府窃取美国企业技术。四大科技企业的CEO还在质询中承诺，将不允许在自己的平台上销售来自中国“奴隶劳工”或强迫性劳工所生产的商品。

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据悉，对四家公司的反垄断指控主要关注点分别在于：谷歌对搜索的操控；苹果对应用程序的控制；脸书对竞争对手的收购；以及亚马逊对第三方卖家的影响力。受新冠肺炎影响，这次会议以视频方式举行。此次听证会深刻地暴露出美国最成功的一些公司面临的根深蒂固的不满情绪，而如今，美国民众比以往任何时候都更依赖这些公司。

这场听证会凸显出反垄断机构当前的调查给这些公司带来的风险，议员们引用了公司内部电子邮件和证人访谈作为证据，批评这些平台不当地滥用了它们在业界的主导地位。苹果公司CEO蒂姆•库克、亚马逊的CEO杰夫•贝佐斯、脸书的CEO马克•扎克伯格和谷歌母公司Alphabet的CEO桑达尔•皮查伊，纷纷回答了议员们发起的长达5个多小时的质询攻势。这也是贝佐斯第一次出席此类场合。其中针对脸书和亚马逊的反垄断指控最为强烈——议员们称这两家公司的所作所为“最令人发指”。

议员们尖锐地抨击了亚马逊对第三方卖家的欺压行为，称其做法和“毒贩”并无二致。脸书也受到了类似的指控：委员会拿出了该公司此前在Instagram收购案中的相关材料，称脸书为达成收购Instagram的目的，展开了“破坏性的攻势”，颇具“数字圈地”的色彩，以巩固其市场霸主的地位。值得一提的是，虽然当天听证会的话题是对四大科企反垄断的指控，但涉及中国问题及诸如脸书等社交媒体平台对美国国会极右翼和民权运动的态度同样是议员们百般询问的话题。“数据隐私”、“内容适度”、“政治偏见”这些关键词被反复提及。贝佐斯甚至认为社交媒会伤害到国家民主，“社交媒体是一个微妙的、具有毁灭性的机器。”他说。

此外，四位CEO都坚持表示自己公司的服务与产品能让消费者获益。同时，他们也坚持当下激烈的竞争环境。四位CEO强调，美国对科企的新规管会导致中国垄断创新。在涉华问题上，脸书的扎克伯格更是坦言，“我认为有充分的证据表明中国政府从美国公司窃取了技术。”他表示，“脸书代表着一系列的基本原则，包括维护民众安全，维护言论自由等民主传统。”扎克伯格补充说，这些“对我们大多数人来说都是基本价值，但不是世界上每个人的价值，不是与我们竞争的每家公司或它们所代表的国家（拥有的价值）。”

扎克伯格强调，“如果你看一下十年前顶级科技企业的来历，则绝大多数是美国公司。 今天，几乎一半是中国的公司”。相比之下，库克和贝佐斯说，他们知道有关美国知识产权被中方盗窃的报道，但他们声称从未在自己的公司见证过。皮查伊一开始表示，他不知道谷歌曾经发生过这种情况，但后来又补充说，该公司在2009年经历了一次网络攻击，该攻击似乎起源于中国。

扎克伯格的听证会证词与他准备好的内容略有出入，后者的措词更加果断，并警告说，“中国正在建立自己的互联网版本，着眼于截然不同的想法，他们正在将自己的愿景输出到其他国家。”此外，在质询环节中四大CEO纷纷表示，将不允许自己的平台上提供来自中国的“努力劳工”或强迫性劳工所生产的产物。此外，当地时间29日晚间，抖音国际板TikTok的CEO凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）通过博客指责脸书，称后者把爱国主义作为幌子，试图以不公平的方式将TikTok赶出市场。