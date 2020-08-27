特朗普大撒币支持人工智能和量子计算机

美国特朗普政府预计在未来5年斥资6.25亿美元，支持人工智能（AI）和量子计算研究中心，以使其保持技术领先地位。

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美国能源部周三8.26宣布了这项投资计划。有消息说，这笔资金加上私人领域和学术部门的3.4亿美元投资，未来5年投入上述领域的规模接近10亿美元。这些资金将能创建12个新的研发中心。

美国国家科学基金会（National Science Foundation）主任潘贾纳森（Sethuraman Panchanathan）指出，之前美国已经向人工智能和机器学习研究领域，每年投资5亿美元。

今年1月，谷歌量子计算项目主管纳文（Hartmut Neven）警告说，中国可能将“大量资源”注入这项“对许多行业的未来至关重要”的技术中。

此前的两个月，谷歌宣布已经使用一种能够在三分钟内完成传统计算一万年才能完成的处理器，进行了“量子至上”实验。

同时，另一个在量子竞赛中领先的重量级企业IBM计划向其研究和开发人员提供功能与谷歌相当的53量子位元的量子机器。

此外，美国工业设备供应商霍尼韦尔（Honeywell）集团在三月宣布，将很快推出“世界上最强大的量子计算机”。