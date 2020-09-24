美国撤销对弗吉尼亚大学中国访问学者涉窃商业机密的起诉

在弗吉尼亚大学承认该校中国访问学者胡海舟（Haizhou Hu，音译）有权限访问一些资料后，美国检方突然撤销了对他的刑事指控。上个月，胡海舟因涉嫌从导师那里窃取商业机密被捕。

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《华尔街日报》说，弗吉尼亚大学承认胡海舟获得了访问部分资料的授权。在周日提交的一份动议中，弗吉尼亚州夏洛茨维尔的美国联邦检察官办公室要求法院驳回对胡海舟的起诉。美国联邦调查局此前提交的一份书面证词称，胡海舟在北京航空航天大学下属一家军方资助的实验室工作，研究的领域是水下机器人。检方指控他窃取弗吉尼亚大学导师董海波（Dong Haibo，音译）开发了20年的专有软件代码。这位导师负责一个与其他学校合作开展的项目，该项目由美国海军研究实验室（Office of Naval Research）资助。

此一消息传出后，中国媒体例如凤凰网等即刻表示，对于近期采取一系列行动针对中国在美研究人员的美国司法部来说，这起案件显得十分尴尬。

8月25日，胡海周在登上飞往中国青岛的航班前，在芝加哥奥黑尔国际机场遭美国海关官员问话。三天后，美国司法部正式对胡海周提起刑事诉讼。

胡海舟的美国导师董海波教授之前向《华尔街日报》表示，他认为胡海舟不当获取了他研发的代码，这是不道德也不恰当的行为。而且胡“不告而别”亦相当可疑。

胡海舟的律师则辩解称，当事人是使用弗吉尼亚大学提供的登陆信息，他电脑里的所有文件都经过了授权。根据美国相关法律，如若想证明胡海周“窃取了商业机密”，检方需要证明其有过“未经授权或越权获取信息”的行为；以及所有者为防止信息泄露，对信息进行了安全保护。

此外，弗吉尼亚大学一名代表本周二告诉《华尔街日报》，校方已经证实，胡海周访问学校计算机系统的一个权限内容，“并不构成违法行为”，但学校仍将继续对其数据访问和权限标准进行审查。

美国检方也认为，弗吉尼亚大学并没有采取足够的安全保密措施，无法证明胡海舟无权获取相关文件，这与司法部之前对他的指控不符。因此撤销起诉。

今年夏天，美国联邦调查局曾对数十名中国研究人员进行了盘问，并逮捕了至少六人，并且大多数逮捕行动发生在机场。据悉，胡海舟现在已经返回中国。