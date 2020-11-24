英国颁布新法：电信业者若用华为等高风险供应商将被重罚

路透伦敦消息称，根据英国今天（11月24日）颁布的新法律，如果该国电信业者违反禁令使用中国华为制造的设备，可能面临最高为营业额10%，或每天100,000英镑的罚款。

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报道引述英国政府表示，《电信(安全)法案》将提高英国电信网络的安全标准，并消除高风险供应商的威胁。

由于担心美国的芯片技术制裁意味着华为不会是可靠的供应商，英国于7月决定从今年年底开始，禁止英国通信服务商购买华为产品，而已经安装的华为产品则需在2027年前全面拆除。

路透社说，今天颁布的法案旨在将该决定写入法律，并在将来管理其他高风险供应商带来的风险，对于违反规则的电信业者将予以严惩。

英国数字化、文化和媒体大臣道登（Oliver Dowden）表示，只有在安全且有弹性的情况下，5G和网络才能带来好处。

他表示说：“该具开创性的法案将让英国的电信安全制度是全球属一属二的严格，使我们能够采取必要措施保护我们的网络。”

英国政府强调，法案中更严格的安全标准还能保护英国免于其他国家及罪犯的网络攻击。英国政府此前在7月也已表明，禁止使用华为技术，一方面是出于安全考虑，另一方面也是基于美国此前对华为提出的制裁措施。

华为表示对伦敦当局试图将其排除在5G推出之外感到失望。

华为副总裁张国威则指：“这一决定是出于政治动机，而不是基于对风险的公正评估。”；“也不符合大家的最佳利益，因这会让英国进入数字慢车道，并让政府的升级日程面临风险。”