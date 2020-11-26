Covid-19 : 印度使用首批疫苗存在困难

西方药厂辉瑞Pfizer-BioNtech和Moderna的两支科研团队现已宣布成功研发了抗Covid-19病毒疫苗，有效率超过90%。这让许多国家的政府笑逐颜开，但在印度这个全球疫情严重程度排名第二的国家里却遭到了冷遇。原因很简单，这种疫苗不适用于南方国家。

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据本台RFI记者Sébastien Farcis周四（2020年11月26日）发自新德里的报道，辉瑞Pfizer-BioNtech研发的抗Covid-19疫苗有效率高达95%，但在使用前需要保持在零下70度，这在一个类似印度这样，连保证一条食品冷藏链系统都有困难的国度里是不可能的。而Moderna研发的疫苗则需保存在零下20度，这也是困难的，但小儿麻痹症（Polio）的疫苗就已如此。然而，这两支疫苗的价格又让印度人难以承受。世卫组织疫苗安全委员会的专家指出，这些疫苗的每支价格数十欧元，它们的价格要比人们至今为止已使用过的疫苗昂贵很多。

英国团队在研发更廉价的疫苗

印度在更大程度上依赖英国药厂Astra-Zénéca与牛津大学研发的疫苗，并已在印度生产了4千万支。其优点在于可保存于2-8度。对此，世卫组织疫苗安全委员会的专家表示，人们目前所使用的疫苗，除小儿麻痹症疫苗之外，都是保存在2-8度之间，这也是冰箱的正常温度。这种疫苗将得以在现有的冷藏链中使用。尤其重要的是，现有每年存放6亿支疫苗的能力。但这些空间都已被一般疫苗占用，Covid-19疫苗需要新的存放空间。

这种疫苗名为Covishield，每支价格大约4欧元。它应该会在非洲推广。英国药厂Astra-Zénéca想要每年生产十亿支这样的疫苗，将可供应印度和全球疫苗免疫联盟（Gavi）的成员国，包括非洲国家。