“隼鸟2号”太空探测器将密封舱扔回地球 初步验出气体

日本隼鸟2号在太空分离的密封舱已顺利降落在澳洲沙漠，被初步验出气体。这个探测器6年前离开地球，在小行星“龙宫”上“搞事情”，试图从撞击的坑里采集样本，为解释太阳系与地球生命的形成提供线索。之前的报道说，隼鸟2号本尊并未返回地球，它向地球释放密封舱后，向另一颗星飞去。

广告 继续浏览后续

据共同社12月7日电，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）7日宣布，从探测器“隼鸟2号”投到澳大利亚沙漠的密封舱内容器中检出了气体。据分析很有可能源自小行星“龙宫”。预计密封舱8日将送达日本，JAXA当天上午将举行记者会。今后有望推进对小行星岩石的详细分析。

“龙宫”是包括有机物的“C型”小行星。由于有机物会产生气体，如果检出气体，那么只要不混入来自地球的物质，就很可能是成功采集了“龙宫”的有机物。

日本宇宙航空研究开发机构JAXA此次在澳大利亚设置了用于确认密封舱内部状态的设施。把密封舱运进这个设施后，尽快调查了易挥发的气体的成分。这是第一代“隼鸟”所不曾进行过的新做法。

关于密封舱中的气体，JAXA称，“对气体进行了分析并评估了数据，但还不清楚是否源自‘龙宫’”。不过据分析，由于确认了容器被正确密封，所以很可能装的是“龙宫”上的相关的物质。

该消息说，日本宇宙航空研究开发机构JAXA在其相模原校区（相模原市）有详细检测密封舱内部的专用装置。在澳洲就地进行简易检查后，JAXA将把密封舱空运回日本，运进该校区。为了防止混入地球物质，将通过专用装置以真空状态打开容器，取出样本进行分析。

日本官房长官加藤胜信7日在记者会上表示，“将带着高度期待关注这一全球首次采集到小行星内部样本的壮举”

12月5日下午2点半左右，太空探测器隼鸟2，在太空中分离并向地球释放了一个装有样本的密封舱。历时6年、飞行距离大约52亿公里的探测之旅进入最终阶段。从小行星“龙宫”采集样本并带回地球的“取样返回”任务如果成功，将是在第一代隼鸟之后的又一壮举，通过分析也有可能进一步揭示太阳系的起源。