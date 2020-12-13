Covid-19 : 美国启动疫苗分发后勤工作

美国是全球第六个批准辉瑞制药厂和德国生物科技公司联合研发的抗Covid-19病毒疫苗的国家，也是目前批准接种这一疫苗人口最多的国家。

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继美国食品药品管理局（FDA）之后，美国传染病中心也已批准了由美国辉瑞制药厂（Pfizer）和德国生物科技公司BioNTech联合研发的抗Covid-19病毒疫苗。美国是继英国ˎ 加拿大ˎ 贝林ˎ 沙特和墨西哥之后，全球已批准这一疫苗的六国中，人口最多的一个国家。

在美国，一场大规模的疫苗接种行动现已拉开序幕，而欧洲药品管理局（EMA）则计划在2020年十二月底前对由美德两国联合研发的这一疫苗做表态。

综合本台RFI记者Loubna.A星期天（2020年12月13日）发自纽约的报道，美国正要开展一场前所未有的大规模疫苗接种行动。首批三百万支疫苗按计划周日早上从辉瑞制药厂位于密歇根州（Michigan）和威斯康辛州（ Wisconsin）的两座工厂运出。首先使用特殊的载重卡车，然后由货运飞机装载，送往全美各地。预计150座医院和中心将于周一收到疫苗，另有450个机构则将在周二运抵。

美国的“曲率极速”行动

这一行动需要大规模的后勤保障工作，因为时间紧迫，而且，美国地跨多个时区。另有至关重要的一点是，这种疫苗需要保持在-70度。疫苗的运输委托给了联邦快递公司（Fedex）和联合包裹服务公司（UPS）这两家私营运输公司。而美国军方则是做好了准备，在需要时提供帮助，比如：公路状况或气候条件造成运输困难。所有的运输车辆都有装备了全球定位（GPS），以便实时了解运输的进度，预防可能出现的麻烦。

比利时生产的辉瑞疫苗在美国芝加哥O'Hare 机场卸载 摄于 2020年12月2日 Déchargement des vaccins Pfizer de production belge à l'aéroport O'Hare de Chicago, 2 décembre 2020 © Wayne Slezak United Airlines/AFP 法新社

这一被定名为“曲率极速”行动（Warp Speed）的任务就是要研制和分发抗Covid-19病毒的疫苗。负责行动的一名美国将军昨天肯定地表示，万事俱备，100%胜利在望。