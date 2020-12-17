Covid-19: 欧洲议员吁为穷国提供疫苗
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欧盟证实可能在圣诞节前启动抗Covid-19病毒疫苗的接种，欧洲议会呼吁给予更多的帮助，让穷国也能尽快获得疫苗。
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欧盟委员会已于周三（2020年12月16日）欧洲议会的辩论中证实，欧盟可能会在圣诞节前启动由美国辉瑞制药厂（Pfizer）与德国生物科技公司（BioNtech）联合研制的抗Covid-19病毒疫苗的接种。
据本台RFI记者Joana.H周四（2020年12月17日）发自布鲁塞尔消息，欧盟委员会副主席表示，如果不是我们所有的人都已安全，那就无人将处于安全。必须保证疫苗接种的普及和公平。没有人会遭搁置。布鲁塞尔将为西巴尔干地区的合作伙伴，以及在最贫困国家战疫第一线的医务工作者提供一定比例的疫苗。
许多欧洲议员对未能与世界卫生组织就免除抗Covid-19疫苗知识产权保护达成协议感到遗憾，否则将可以更多程度分享治疗经验，更大规模地生产疫苗。
一名比利时籍的欧洲议员透露，有上百个国家向欧洲提出想要自己生产这种疫苗。而欧洲却让制药跨国企业掌握这些疫苗。对此，欧盟委员会回答说，有关谈判正在进行中，欧盟将尽力避免谈判搁浅。
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