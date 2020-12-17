Covid-19:美国批准澳洲研发的自检试剂

美国的Covid-19疫情危及，当局本周紧急批准使用澳大利亚Ellume公司研发的一种自检试剂。

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Covid-19病毒疫情在美国已造成超过30万人死亡，但美国的化验室依然无法对患者开展病理追踪。在此背景下，美国食品药品监督管理局（FDA）紧急批准让澳大利亚Ellume公司研发的一种自我检测试剂投入市场，而且购买时无需出示医生的处方。

据本台RFI记者Grégory PLESSE周四（2020年12月17日）发自悉尼（Sydney）的报道，在不到20分种的时间里就能获得自我测试的结果，确定是否已遭病毒感染。这是试剂制造方ˎ 澳大利亚Ellume公司的一个承诺。澳大利亚研制的这种自检试剂在美国药店里的价格大约每个30美元。这也是美国市场上首批无需处方即可购得的检测Covid-19病毒的试剂。

美国市场对Covid-19试剂需求庞大

想要让等待接种疫苗的国人尽快做检测的美国当局在经过试用后得出结论，这种自检试剂的有效率大约为96%。澳大利亚Ellume公司宣称，到2020年12月底前，每天将有10万个这种自检试剂投入美国市场。到2021年三月底之前，则将向美国共交付2000万个此类自检试剂。此外，该公司承诺，未来将成倍扩大这种试剂的生产，以满足美国市场的需求。

存档图片：澳大利亚Ellume公司研发的Covid-19病毒自检试剂 Image d'archive: Test automatique rapide du fabricant Ellume © ELLUME

美国社会对Covid-19试剂迫切期待

华盛顿当局希望这一自检试剂可以缓和美国化验室当前因大量Covid-19感染者所造成的巨大压力。此外，想要让外国留学生尽快返校的美国高等教育机构对此试剂也十分感兴趣；还有想要让观众得以早日重返运动场观赛的体育界也是如此。