中国疫苗在巴西 总统与州长态度不一

Covid-19疫情已在巴西造成20万人死亡，圣保罗州长现在期盼中国疫苗创造奇迹，而巴西总统在把希望寄托于一种英国疫苗。

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Covid-19病毒已在巴西造成20万人病亡。巴西已于周四（2021年1月7日）越过了这一极具象征性的死亡人数大关。此外，巴西全国有近800万人确诊。在此危急关头，圣保罗州地方当局表示，其合作伙伴Sinovac中国科兴研发的疫苗有效率至少达78%。疫苗接种行动将在一月底之前启动。不过，巴西总统对中国疫苗持保留态度。

圣保罗州长大赞中国疫苗

据本台RFI记者Martin.B周五（2021年1月8日）发自圣保罗的消息，在经过数周的等待与迟疑后，圣保罗州长Joao Doria宣布，中国科兴公司研发的疫苗有效率达78%,尤其是对重症患者的有效率达100%。临床测试结果取得全满成功。为此，圣保罗州长宣布，他为这一历史性的时刻感到骄傲，这是圣保罗的疫苗，这是巴西的疫苗。

法广存档图片：中国科兴生物研发的疫苗 摄于2020年9月24日 北京 Image d'archive RFI: Photo montrant des seringues du vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire chinois Sinovac, à Pékin, le 24 septembre 2020. Le traitement a été testé au Brésil. AP - Ng Han Guan

巴西目前在世界上是继美国之后，染疫死亡人数第二多的国家，染疫确诊人数则在全球排位第三，继美国和印度之后。然而，其疫苗接种计划则拖延了。圣保罗现在准备使用紧急程序，让药品监管部门认证这种疫苗。

巴西总统不重视中国疫苗

面对中国科兴生物研发的这种疫苗，巴西总统Jair Bolsonaro与圣保罗州州长Joao Doria的态度相异。就现已订购了一亿支中国疫苗，巴西总统此前于2020年12月19日曾表示，疫苗热站不住脚。

法广存档图片：英国牛津大学与阿斯利康制药公司研发的疫苗 Image d'archive RFI: vaccin AstraZeneca / Oxford © JOEL SAGET AFP/Archivos 法新社

巴西总统把希望寄托于英国牛津大学（Oxford）与阿斯利康制药公司（AstraZeneca）联合研发的一种抗Covid-19病毒疫苗。