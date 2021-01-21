Covid-19 : 尼日利亚有意本土生产疫苗

非洲人口第一大国尼日利亚的Covid-19疫情不算严重，但阿布贾当局刚刚宣布打算在本土生产疫苗，以防万一。

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尼日利亚是非洲人口最多的国家，当地的Covid-19疫情不算严重，不过阿布贾担心病毒传播加速。如同大多数非洲国家那样，尼日利亚尚未开始为国人接种疫苗，但当局现已宣布，有意在本土生产疫苗。

本台RFI法文网周五（2021年1月21日）刊文介绍说，尼日利亚打算在两年内给1亿4千万人接种疫苗，占其人口总数70%。尼日利亚卫生部在一份声明中表示，这一极具雄心的疫苗接种计划应该是在三月份，收到了首批1千万支疫苗之后启动。相关消息即没有提到这批疫苗的生产厂家，也没有透露将由哪个组织提供资金。非洲联盟（UA）将在未来数月订购2亿7千万支疫苗，主要是辉瑞（Pfizer）和阿斯利康（AstratZeneca）的产品，还有就是由世界卫生组织（OMS）和富裕国家一起建立的Covax全球公平获得疫苗机制。

Le Nigeria veut produire localement des doses de vaccin. 尼日利亚有意本土生产抗Covid-19病毒疫苗 Image d'archive RFI: Une écolière nigériane portant le masque, à Abuja, le 18 janvier 2021. © REUTERS - AFOLABI SOTUNDE 路透社

面对抗Covid-19疫苗供应的不确定性，阿布贾当局打算在其本土生产，避免只是依赖进口。尼日利亚卫生部长表示，现已拨款2 520万美元用于这一项目，这笔钱能使该国实验室参与到国际企业。但这名部长没有透露任何与美国ˎ 英国ˎ 中国或俄罗斯那些已研制出疫苗的机构之间可能接洽活动的细节。

法广存档图片：尼日利亚总统办公室主任因感染Covid-19病毒死亡， 摄于 2020年4月18日 Image d'archive RFI: Des hommes portant un équipement de protection portent le cercueil du chef de cabinet du président nigérian, Abba Kyari, décédé vendredi après avoir contracté la maladie à coronavirus (Covid-19). Nigeria, le 18 avril 2020. © Nigeria Presidency/Handout via REUTERS 路透社

非洲目前只有北非的摩洛哥将在其境内生产中国国药集团（Sinopharm）研发的疫苗。