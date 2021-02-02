窃取美国医院商业机密，华裔女科学家被判入狱2年半

美国司法部2月1日发表声明指，现年47岁的俄亥俄州华裔科学家陈莉(音译)因密谋窃取与外泌体(exosomes)有关的商业秘密，涉及一系列儿科疾病的研究、鉴定和治疗被判处30个月的监禁。

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陈莉曾于去年7月30日在美国地方法院的视频会上认罪。她被指控共谋窃取俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院的科学商业机密，并针对各种儿科疾病的研究、鉴定和治疗进行密谋电信诈欺。陈和她的丈夫，50岁的同谋周宇(音译)，分别在这所医院的医学研究实验室工作了10年（周从2007年到2017年，陈从2008年到2018年）。他们承认共谋从全国儿童医院窃取至少5项与外泌体研究相关的商业机密。

法庭文件说，陈莉密谋通过制造和出售外泌体“隔离药盒”来窃取其中的商业机密并获得利益，也承认在中国成立的公司销售了这些工具包，然后从中获利。陈莉还从中国国家外国专家事务管理局及中国国家自然科学基金会获得了好处，并参与了多个中国的人才计划项目。

俄亥俄州南区联邦检察官德维尔斯（David M. DeVillers）说，“陈和她的丈夫在几年的时间里执行了一个计划，在中国设立企业，窃取美国的研究并从中获利。陈心甘情愿地参与了中国政府窃取美国知识产权的长期努力。她应该在联邦监狱中度过一段时间。"

美国联邦调查局（FBI）反间谍部门的助理局长科勒（Alan E. Kohler Jr）说，“一家医院最重要的使命是帮助人们活得更久、更健康。然而，被告的使命是窃取商业机密，并在中国创建一家公司，利用这些窃取的商业机密赚钱。”他称，“FBI不会停止对那些为了自己的经济利益或外国政府的利益而窃取技术的人的识别工作。”

据悉，陈莉同意缴交大约125万美元，包括50万股Avalon GloboCare Corp.公司普通股和400股GenExosome Technologies Inc公司的普通股。作为判决的一部分，她被命令支付260万美元的赔偿金。陈莉夫妇2019年7月在加州被捕，他们的案件于2019年8月在哥伦布的联邦法院出庭时被解封。周宇也已认罪，正在等待宣判。