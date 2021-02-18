Perseverance：美国毅力号火星探测器

美国发射的毅力号探测器是七天内第三个飞抵火星的地球人类装置。毅力号周四要尝试登陆火星。

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继阿联酋与中国的火星任务之后，美国宇航局（NASA）的毅力号探测器（Perseverance）是七天内，第三个飞抵火星的地球人类装置。毅力号火星探测器预计在周四迎接挑战，尝试登陆这颗红色星球，以期探索这颗星球在过去是否曾经存在生命。

本台RFI法文网周四（2021年2月18日）在科学栏目（Science）刊出记者Simon Rozé发表的一篇最新网文，引述美国宇航局讲解员的话语指出，人类把新一代机器探险人送上了这一颗红色星球。

美国宇航局的毅力号探测器是于2020年7月30日奔向火星的。在历时7个月的航程，跋涉4亿7千万公里后，临近终点。现在就差最复杂的一步：登陆。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Sur cette illustration fournie par la NASA, le rover Perseverance effectue sa descente vers la surface de Mars. AP

周四国际标准时间19点54分，这一装置将开始下降。首先会由于与火星大气的摩擦而减速，然后展开降落伞。在落地前，还需经过一系列复杂的过程。

全自动操作-恐怖七分钟

所有的操纵都采用自动模式，地面无法控制。这个过程总共将历时七分钟，被休斯敦（Houston）称之为“恐怖七分钟”。一旦失败，25亿美元将会在火星上形成一个新坑。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Depuis juillet 2020, la mission Mars 2020 se rend sur Mars, y emmenant le rover Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity. © via REUTERS - NASA 路透社 - 美国宇航局

在火星上收集土壤样本

一旦登陆成功，毅力号将执行一项雄心勃勃的任务。它将继续好奇号（Curiosity）的工作。好奇号已确证火星曾经存在液态水。毅力号将收集火星土壤样本，然后在几年后，将由其它火星任务运返地球。