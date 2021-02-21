阿斯利康Covid疫苗副作用无碍药效

法国医学界自始就了解，在接种了阿斯利康抗Covid-19病毒疫苗后会有疲劳ˎ 恶心ˎ 发烧等不适反应，但这不影响其药效。

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围绕阿斯利康（AstraZeneca）抗Covid-19病毒疫苗的副作用，本台RFI法文网周日（2021年2月21日）在科技栏目（Science）刊出记者Sylvie Koffi的长篇采访报导，介绍法国医学界自始就知道这一情况，因为，这无碍阿斯利康疫苗的药效。在此予以着重介绍。

普科医生Pascal.C在采访中解释说，发烧ˎ 恶心ˎ 疲劳或头疼等都属于在接种了阿斯利康疫苗后已知的ˎ 会出现的症状。法国医学界知道在接种了阿斯利康疫苗后的不适反应比其它疫苗更强烈，但不严重，持续时间大约是48小时，感觉类似感冒；10%到15%的疫苗接种者会出现以上情况。

有序推进接种

对医护人员的疫苗接种，医生建议要逐步推进，避免一些部门因不适反应而造成10%或15%的缺员，所以需要有组织的分批接种。阿斯利康疫苗的研发目标旨在避免Covid-19重症，有效率95%。从接种疫苗后的不适反应而言，辉瑞更少。

阿斯利康有效

阿斯利康尽管在接种后会出现不适反应，但依然完全有药效。医生形容说，接种阿斯利康疫苗的感觉，如同在限速130公里/小时的高速上行驶135公里/小时，略有危险；但如果不接种疫苗，则如同是在高速上逆向行驶，极其危险。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une dose du vaccin AstraZeneca en préparation avant son injection à Anvers en Belgique le 19 février 2021. AP - Virginia Mayo

疫苗接种提速

阿斯利康疫苗目前只适用于65岁以下的人群。对65岁以上人群接种的研究结果，还不全面。阿斯利康现已运抵法国各大药房和诊所，普科医生对此感到高兴。医生指出，这种疫苗改变了法国接种行动的规模。