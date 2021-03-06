电影《无依之地》疑在中国撤档 导演赵婷从骄傲变“辱华”

刚于2月28日在第78届美国电影电视金球奖，凭借电影《无依之地》斩获金球奖最佳导演奖的华裔女导演赵婷近日受到追捧，但同时她又被指涉嫌“辱华”，电影《无依之地》在中国疑被撤档，引发舆论关注。

广告 继续浏览后续

1982年生于北京的赵婷凭借该部电影成为金球奖78年历史上第一位夺取最佳导演奖的亚洲女性，也是继芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）之后第二位夺取金球奖最佳导演的女性。据悉，《无依之地》同时也成为金球奖历史上第一部摘取剧情类最佳影片奖的女性导演作品。《无依之地》由好莱坞女星弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）主演，讲述小镇女性芬恩在经济大萧条中失去工作和家庭后，作为开着小货车的现代游牧民穿越美国西部的故事。这部电影在2020年亮相后，先后夺取了威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖以及多伦多国际电影节“人民选择奖”，是竞争今年奥斯卡金像奖的热门影片之一。

据了解，影片定于4月23日在中国上映，但上映计划近日突然传出变数，有网友发现，在中国网站“豆瓣”上，《无依之地》的电影条目虽在，但中文海报已被撤下，同时中国地区上映的日期也消失不见，新浪微博上也有众多网友在猜测并转发“无依之地撤档”的消息。另据美国知名杂志《Variety》3月5日报导，《无依之地》在中国电影市场上映前被审查与赵婷2013年接受的一次采访中的部分内容有关。

2013年，赵婷在接受《电影人》杂志（Filmmaker）的一次采访中表示，她早期关注美国“心脏地带”的题材，是因为她在中国长大，“身处一个到处都是谎言的地方”。该杂志在今年2月中旬，也就是《无依之地》在中国发行日期公布的前几天删除了这部分采访内容。该刊物没有回应记者的多次置评请求。除了赵婷过往的言论，她的国籍问题也成了中国网民攻击争论的焦点。她在2020年接受澳大利亚媒体采访时曾表示，“现在我的国家是美国”，也让外界怀疑她现在是否还持有中国护照。

对此事件，一位失望的豆瓣网友写道。“今后，好莱坞再也不敢让中国人拍电影了，也不敢踏足中国题材了。你永远猜不到雷区在哪里”。赵婷的下一部影片规模完全不同：漫威的超级英雄电影《永恒族》(Eternals)，该片将成为漫威电影宇宙第四阶段的开篇之作。