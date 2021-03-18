冰岛欢迎持Covid疫苗接种证明旅客

自然风景秀丽的欧洲岛国冰岛宣布，欢迎所有持欧盟药品管理局认可Covid-19疫苗接种证明的旅客入境。

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地处北欧的冰岛自今年1月20日起就已准许来自申根区（Schengen）的旅客，持Covid-19疫苗接种证明入境。这一措施从今起适用于所有入境旅客，不附带任何其它形式的检查。

据本台RFI记者Jérémie Richard周四（2021年3月18日）发自雷克雅末克（Reykjavík）的报导，冰岛第二大酒店集团Center Hotels的8座经营场所中目前只有两处对外开放，入住率还不到10%。但新的措施让当地酒店业者欣喜。一名主管高兴的表示，这真是一个好消息，如同是隧道尽头的一丝光亮。

法广存档图片：冰岛首都雷克雅未克 Image d'archive RFI: Reykjavík, la capitale de l'Islande. © A. Tille

只有获得欧盟药品管理局核准使用的四种疫苗接种证明有效。但这就足以吸引美国或英国游客。冰岛旅游局负责人在采访中表示，美国市场最重要，之后是英国市场，尤其是在春秋两季。极度依赖旅游业的冰岛并不指望立刻会有大量游客涌入。冰岛政府发展促进部门的人员表示，这很重要，让人看到愿景，开始做规划，准备旅行。希望夏季时看到游客人数增加，但不指望未来几周出现游客暴涨。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Vue sur les montagnes depuis Reykjavík. © RFI/Guillaume Munier 法广

在临近冰岛首都的凯夫拉维克国际机场（Keflavík），当天只有一架来自德国法兰克福（Francfort）的飞机预计降落。