美国传唤多家中国电信企业，开始撤销两家中企在美经营权

美国联邦通信委员会（FCC）3月17日表示，已经开始撤销中国联通美洲公司和太平洋网络有限公司及其全资子公司ComNet在美国提供州际和国际通信服务授权的程序。美国商务部当天还通过声明宣布，已经向多家在美提供信息和通信技术服务的中国公司送达了传票，以了解它们是否构成国家安全风险。

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美国联邦通信委员会曾于去年4月发布命令警告说，可能关闭中国联通美洲公司、太平洋网络有限公司和中国电信这三家中国国营通信公司在美国的运营。据悉，中国联通在美国的经营权已经有20年，在美国提供国际通信服务。

美国联邦通信委员会去年12月开始撤销中国电信在美国提供通信服务授权的程序，这项授权已经有将近20年的历史。该部门专员斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，很多中国通信运营商“也拥有在美国国内经营的数据中心，” 联邦通信委员会目前缺乏 “解决这个潜在国家安全威胁的授权。”

2019年5月，美国联邦通信委员会一致投票拒绝给予另一家中国国有电信公司，中国移动在美国提供服务的授权，理由是中国政府可能会利用这一授权对美国政府进行间谍活动。

此外，美国商务部长雷蒙多(Gina M. Raimondo)周三通过声明表示，已向在美国提供电信技术及服务的多家中国公司发出传票。声明称，“发出传票是为了支持根据第13873号行政命令审查交易的要求。今天采取的行动是调查涉及这些公司的交易是否符合行政命令规定的标准的一个重要步骤。”

雷蒙多写道，“拜登-哈里斯政府一直明确表示，不受限制地使用不受信任的国际通信系统构成了国家安全风险。北京的行为削弱了我们的技术优势，威胁到我们的联盟。”她称，“我们今天发出传票，是在收集信息方面迈出的重要一步，这些信息将使我们能够确定可能采取的行动，以最好地保护美国公司、美国工人的安全和美国的国家安全。我们希望与这些公司合作，完成彻底的审查。”

雷蒙多称，“可信的信息和通信技术和服务对我们的国家和经济安全至关重要，仍然是拜登-哈里斯政府的首要任务。政府坚定不移地采取全政府的方式，确保不受信任的公司不能盗用和滥用数据，确保美国技术不支持中国或其他行为体的恶意活动。”