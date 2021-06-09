拜登撤销特朗普对TikTok与微信禁令 下令作新保安评估

白宫6月9日通过声明宣布，美国总统拜登（Joe Biden）签署新行政命令，以撤销特朗普政府时期一系列针对抖音海外版TikTok与微信海外版WeChat的禁令。他还下令美国商务部对来自外国对手（foreign adversary）的应用程式作保安风险新评估，并指明其中包括中国。

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拜登在新一项行政命令中，宣布撤销几道早前特朗普签署针对微信、TikTok的行政命令（编号EO 13942、EO 13943、EO 13971）。

不过，拜登仍通过新的行政命令要求商务部评估并封禁可能构成国家安全风险的应用程式，但新行政要求与早前特朗普所颁下的要求不同，拜登这次并没有特别表明针对个别公司，例如字节跳动或微信。

白宫的声明称，“不迟于本命令发布之日起180天，商务部长在与国务卿、国防部长、司法部长、国土安全部长、管理和预算办公室主任以及商务部长认为合适的其他机构负责人协商后，应向总统助理和国家安全顾问提供一份报告，建议采取更多的行政和立法行动，以应对由外国对手拥有或控制、或受其管辖或指挥的人设计、开发、制造或提供的联网软件应用程序所带来的风险。 ”

声明指，“商务部长应持续评估涉及联网软件应用程序的交易，这些交易可能对美国信息和通信技术或服务的设计、完整性、制造、生产、分配、安装、操作或维护构成不当风险；对美国关键基础设施或数字经济的安全或复原力构成不当风险；或以其他方式对美国国家安全或美国人的安全和保障构成不可接受的风险。 在评估的基础上，商务部长应根据行政命令13873及其实施条例采取适当的行动。”

新命令旨在澄清美国认为损害美国人敏感数据的标准，当中包括个人身份信息和遗传信息。在特朗普政府的压力下，早前字节跳动拟出售TikTok予美国公司，消息人士指，这次下达的新命令将不会涉及该项交易，目前该项交易正交由另一项独立安全审查处理。