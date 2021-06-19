Covid-19:法国对巴西大学生停发签证

巴西灾难性的卫生状况造成这个国家在国际舞台上受到排斥。法国不仅把巴西列入了“红色”疫区，而且自4月份以来就不再给巴西大学生发放签证，因为在疫情下，出国求学已不再是一种当务之急。

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巴西学生和研究人员对法国暂停发放签证，大学生无法赴法国留学感到不安，因为，出国留学已不再被认为是一种令人信服的理由。

据本台RFI记者萨拉（Sarah Cozzolino ）2021年6月19日周六发自里约（Rio de Janeiro）的采访报道，莱安德罗（Leandro）应该开始退出其住宅ˎ 离职和整理申请签证的文件。不过他是否能于9月份在法国大学（Université Clermont-Auvergne）报到仍然毫无把握。他说，觉得是在浪费时间，没有任何保证。让人感到难过的是，未来几个月他甚至不知道将如何安排自己的生活。

La situation sanitaire catastrophique du Brésil fait de ce pays un véritable paria sur la scène internationale, classé en « zone rouge » par la France. Depuis le mois d’avril, elle ne délivre plus de visas aux étudiants brésiliens, puisqu’étudier n’est plus considéré comme un motif impérieux (image d'illustration). AFP - DAMIEN MEYER / RFI Image archive

这种状况让他感到不公平，尽管他在准备赴法旅行之前，已经接种了两剂阿斯利康疫苗。莱安德罗（Leandro）说，不论免疫状况如何，都无法进入法国。这让人感觉，在巴西卫生状况出现可能的改善之前，没有前景。

有近350名大学生和学者因此受到影响。巴西的一名检察官认为，这侵犯了巴西大学生的权利。莱安德罗（Leandro）现在与其他大学生一起致函法国政府，呼吁把留学列为前往法国的一种不可推却的理由。