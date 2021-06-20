波音空客休战：联合对付共同对手中国商飞？

美国与欧盟周二达成协议，暂停向对方征收惩罚性关税，期限为五年，让双方长期以来因对方对其飞机制造商进行公共援助议题得到解决，这标志着在改善跨大西洋关系的广泛行动中，双方贸易紧张局势得到明显缓解。法新社今天发文指出，双方暂时休战背后目的是要联手应对共同的对手：中国。

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目前的问题是，由欧洲空中客车和美国波音垄断的市场是否将不得不为新加入的中国商飞（Comac）腾出空间？中国目前在这个非常具有战略意义的航空领域崛起，同时也代表着世界上最大的市场，这种局面正导致欧洲人和美国人接近。

美国总统拜登直言，美欧放弃前嫌而联手的目标是 "共同挑战和抵制中国在（航空）领域的非贸易做法，这些做法使中国公司拥有不公平的优势"。

报道称，目前北京正在为其国家飞机制造商——中国商用飞机公司出现进行的疯狂努力。中国商飞正在开发一种双引擎喷气机，即C919，旨在与A320和B737竞争。

经过四年的飞行测试，中国商飞预计今年将在中国获得C919的认证，时间点上正好可以为纪念中国共产党成立一百周年献礼。

根据国际战略研究中心（CSIS）的中国问题专家斯科特-肯尼迪（Scott Kennedy）的计算，该款飞机在开发过程中获得了490亿至720亿美元的政府补贴，远远超过了空客和波音获得的补贴。

蒂尔（Teal）集团的航空专家理查德-阿布拉菲亚认为，"真正的问题是，中国正在操纵市场，让空客和波音互相牵制，并将其订单作为技术转让的条件。

分析认为，虽然北京暂时不能没有波音或空客，但从长远来看，它打算控制自己的命运。

专业公司AIR的分析师米歇尔-梅鲁佐（Michel Merluzeau）认为，航空业既是增长的工具，也是一个外交和商业工具，可以使他们在外国市场上有一个非常完整的外交政策，"，他补充说，"中国人有生产飞机的技术和工业技能，这一点毫无疑问的"。中国人有雄心壮志，同时非常理性，他们知道这需要时间，他们不想在2025年就与空客和波音公司争夺。

据肯尼迪先生分析，C919还取决于与欧洲和美国制造商的合作：在82家主要的飞机供应商中，14家是中国的，其中7家是与一家外国公司的合资企业。机翼和机身是中国的，但国家公司还没有掌握发动机或航空电子设备，而且中国商飞公司受其官僚组织所困。但他认为，中国取得成功的一天将会到来。

米歇尔-梅鲁佐还保证说。"他们正在准备他们的行业以满足国家需求“。理查德-阿布拉菲亚也告诉法新社："尽管产品质量稍次，但至少它们将是国家的。

全球航空业因为新冠疫情几近瘫痪，但中国的航空交通已经爆炸性增长，并比其他地区更快地从健康危机中恢复过来，其增长势头将更加强劲。波音公司估计，仅中国市场在未来20年将需要9,360架飞机，或占世界新飞机需求的20%。这是空客的A320飞机和波音的737 MAX的一个主要出口，尽管后者仍未获得飞机在中国天空恢复飞行的许可。