以色列和中国的人类物种新发现引质疑：古生物学也有冷战？

一张从EurekAlert获得的照片显示关于Homo longi（或称 "龙人"）肖像的插图，科学家说它可能是人类最接近的祖先。

智人（Homo Sapiens）从何而来？如何演变？都是令人着迷的话题。最近，法国媒体为了与智人进化与人种起源有关的两个发现大费笔墨，纷纷刊文报道。两个新发现分别是：以色列古人类学家声称发现了尼安德特人的祖先，可让智人早10万年走出非洲。而中国方面则声称发现了“智人”的起源。这种被声称是颠覆性的新发现要改写智人物种进化史，但其他的古生物学家对此都发出质疑声，甚至认为，“我们正处于一种古生物学的冷战中”，尤其中国科学家至少愿意让中国成为比其他地方更接近智人的人类物种的家园，试图把中国化石重新置于关于人类起源的讨论的核心。

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以色列的发现要提早现代智人早10万年走出非洲

法国 «观点» 周刊报道称，对以色列的发现，让我们从古人类学家Israel Hershkovitz的发现开始。他于2018年宣布发现了属于约20万年前的原始智人的下巴碎片，从而使现代人比以前认为的早10万年走出了非洲。

这一次，他在著名的《科学》杂志上宣布，发现了属于一个新的人类物种的骨骼化石，据他说，可能正好就是尼安德特人的起源，而他们被认为是在欧洲出现的! 发掘工作在以色列拉姆拉镇（Ramla）附近的一个采石场进行，由希伯来大学的考古学家Yossi Zaidner指导。他的团队在一个8米深的洞底发现了许多动物和人类的骨头，也有许多石制工具。

文章称，乍一看，这种人类骨骼的形态很不寻常，因此引发它们是否属于一个新的人类物种的疑问，牙齿和下巴让人联想到尼安德特人，而头骨的形状更让人联想到原始的智人，而另一方面，没有下巴和大牙的存在的现象也令人惊讶。所有这些新的特征聚集在比我们可能早生活了14万到12万年的同一个人身上，使两位考古学家Israel Hershkovitz和Yossi Zaidner认为他们发现了一种新的智人，并立即命名为 "内舍-拉姆拉 "智人。并提出这一物种将是欧洲尼安德特人和亚洲古人类的祖先的假设。

根据这两人的说法，这个新的智人物种应该是在40万年前出现在了这个地区，然后在20万年后被非洲出来的第一个原始智人加入，只后是长达10万年的同居生活。然后，智人就可能利用气候变暖的机会入侵了欧洲。

对于他们新发现的重大意义，Israel Hershkovitz说："发现一种新的'智人类型'具有重大的科学意义。它使我们能够为以前发现的人类化石赋予新的意义，为人类进化之谜增添另一块助于理解的拼图，并进一步理解人类在古代世界的迁移路线。尽管他们生活在如此久远的年代，即47.4万至13万年前的中更新世末期，但内舍拉姆拉人可以向我们讲述一个精彩的故事，揭示了许多关于他们后代的进化和生活方式，"。Yossi Zaidner博士则补充认为："与人类化石相关的考古发现表明，Nesher Ramla智人拥有先进的工具生产技术，并且很可能与当地智人进行了互动。"

然而，他们似乎还需要进一步说服其他的古人类学同事。法兰西学院的教授让-雅克-胡布林（Jean-Jacques Hublin）是目前世界上最了解人类历史的科学家，他就有一些疑虑，他说："这些遗迹非常零碎，在我看来，鉴于它们的保存状况，它们被过度解释了。最好的诊断是关于牙齿的，它清楚地表明与尼安德特人有关的形式。但发现地离欧洲很远，正如近东的一般情况那样，尼安德特人与通常的标准相差甚远。......从这一点把这个人作为欧洲尼安德特人的起源，我看不出有什么逻辑。在欧洲，已知的类似形式有40万年的历史。"

中国“龙人”传奇：井底封存了80年的头盖骨化石能让智人物种诞生在中国？

几乎在同一天，一个与英国著名古人类学家——克里斯-斯普林格合作的中国团队在一份更为机密的科学杂志上宣布，他们发现了一个与智人非常接近的物种，名为“龙人”（Homo longi）。这个故事很有趣。这一切都要从一个中国东北农民在1930年代发现的一个头骨说起。当时中国还处于被日本人占领期，当这个农民意识到自己的发现不同寻常，同时又不愿意让日本人拿走后，就决定将其封藏在一个井底。在他临终前，才将头骨的事情告诉了他的儿子，后者随后告诉了前来当地考察的中国地质大学古生物研究院首席科学家季强教授，在2018年，也就是在井底藏了80年后，头骨（化石）重见天日，经过科学家鉴定，将其追溯到了14.6万年前。但这个结果 "没有得到政府认可担保"，因为它在井中的长期停留可能影响到测度的准确性。无论如何，这篇文章的作者还是把这个头盖骨的所有者变成了现代智人的近亲。

中国相关报道将东北农民将这个宝贵的头盖骨化石捐献出来形容为“爱国行为”，而更将这一发现定义为“可能刷新对人类起源和演进历史的已有认知”。

这也难怪 «观点»杂志文章作者评论说，再一次，我们离中国人希望智人物种在他们国家诞生的旧有执念不远了！

同一发现，«费加罗报 »上有更详细的介绍，2018年9月，中国科学家就揭露了这个被命名为“哈尔滨头骨”的存在。近三年后，《创新》杂志上发表的三篇文章，让大家得以了解到更多信息。令人惊讶的是：根据中国科学家的说法，这块化石的年代为14.5万年，是一个未知物种的代表，是智人的表亲，被称为 "龙人"。中国教授认为，"这是迄今为止发现的最完整的另一个人类物种的古代头骨，"。据他说，头骨的结构分析将使“龙人”成为比尼安德特人更接近我们的表亲。

“龙人”实际上是已知的丹尼索瓦人？

但是这个科学家们在热情和不相信之间产生了分歧。有人甚至说"我们正处于疯狂之中，"。法国人文博物馆的古人类学家Antoine Balzeau说："我认为这一发现很特别，公布的分析结果很有趣。但我不认为他们关于新物种的建议能站住脚。这是一个遗憾，但很难指责中国人依靠耸人听闻的方法，因为我们正在做完全相同的事情......"事实上， "龙人 "事实上并不是新物种。而它的一些同族人已经被发现并命名为丹尼索瓦人（Denisovians）。尼安德特人的这一人类物种表亲于2010年在西伯利亚（俄罗斯）阿尔泰的丹尼索瓦洞穴中被确认......证据来自一个单一的趾骨。事实上，正是从化石中提取的DNA让科学家确信它是人类的一个新物种。

那么为什么专家们认为这个新的头骨和这个来自西伯利亚阿尔泰发现的趾骨之间有联系呢？事实上，正是在西藏高原发现的一个下颌骨使两者之间有了联系。2019年3月，位于莱比锡（德国）的马克斯-普朗克研究所人类进化部主任、法兰西学院教授Jean-Jacques Hublin在《自然》杂志上发表文章描述了后者。对下颌骨的蛋白质进行分析后，可以确保它与阿尔泰属于同一人类群体。而在形态上，它与哈尔滨的头骨非常相似。"让-雅克-胡布林（Jean-Jacques Hublin）说："说句挑衅的话，我想说哈尔滨的头骨是迄今为止发现的最漂亮的丹尼索瓦人标本。

“中国科学家要将中国置于现代智人物种历史的核心”

作者最后评论道，因此，对这两个同时发布的公告应持谨慎态度。 声称发现了一个新的智人物种，比说发现了一块普通的骨头都更有意义。而且有助于在科学杂志上发表文章。

但是为什么要为一些化石的名字进行这样的争夺呢？费加罗报解释说，要知道，从亚洲南部到澳大利亚的许多现今的人口中都发现了丹尼索夫的DNA。在智人到达亚洲地区之前，丹尼索瓦人肯定已经在大部分地区居住。此外，DNA分析告诉我们，丹尼索瓦人是尼安德特人的非常接近的表亲，他们与智人的距离稍远一些。但这并不符合中国科学家想要讲述的故事。

长期以来，中国科学家一直在捍卫一种人类进化的观点，即把中国置于我们物种历史的核心。亚洲智人不会起源于非洲的摇篮，而是直接从更古老的、扎根于当地的群体中繁衍出来。这种 "多地区主义 "模式在欧洲和北美也得到了支持，但在大约十年前，由于遗传学和古遗传学的兴起打破了这种模式。

今天的中国科学家至少愿意让他们的领土可能是一个比其他地方更接近智人的人类物种的家园。"我们正处于一种古生物学的冷战中，"让-雅克-胡布林分析说。因此，这个新的出版将试图把中国化石重新置于关于人类起源的讨论的核心。