非法向中国出口军事用途芯片 美台裔教授被判入狱63个月

美国司法部7月22日发表声明称，加州大学洛杉矶分校的工程学兼职教授石怡池（音译，Yi-Chi Shih）因其在向中国非法出口具有军事用途的集成电路的计划中发挥了作用，并没有按规定提交电子出口信息被判入狱63个月，即逾5年刑期。作为判决的一部分，法庭还命令他向美国国税局支付36,2698美元的赔偿金，并对他罚款30万美元。

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声明指，2019年7月2日，现年66岁，来自加州好莱坞山庄的石怡池被判定犯有一项共谋违反美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《出口管理条例》（EAR）的罪行。他还被判定犯有四项邮件诈骗罪，两项电信诈骗罪，一项共谋未经授权访问受保护的计算机以获取信息罪，一项向联邦调查局特工作虚假陈述罪，三项认购虚假报税单罪，以及四项向国税局作关于其外国资产的虚假陈述罪。

石怡池被控从2005年初起，开始将遭管制的技术产品运往中国。检方说，从那时一直到2009年，石怡驰将多个军事级芯片在新加坡交给他在中国的联系人，有时则将芯片交给中国国际航空在洛杉矶的飞行员带去中国。美国联邦调查局于2018年1月逮捕了石怡池及其64岁的同伙梅杰安（音译，Kiet Anh Mai）。梅杰安已于2018年12月承认了一项走私重罪，并被判处18个月的缓刑和5000美元的罚款。

检方说，梅杰安曾在两家公司与石怡池是同事关系。他假扮成美国客户，从美国一家特殊芯片制造公司购买单片微波集成电路高速芯片（MMIC），假称芯片是要在美国国内使用，但实际上是交由石怡池运往了中国。相关报道称，他们二人在合作期间，梅杰安购买芯片后，石怡驰及弟弟石怡祥（音译，Ishiang Shih，台裔加拿大人）名下的两家公司便会把购买芯片的钱付给梅杰安。

之后，由石怡池负责安排芯片运往中国，有时是先交给石怡祥，最终转给中国成都的嘉石科技公司（CGTC）。而石怡驰是嘉石科技的总裁，该公司在成都建了一个MMIC芯片制造厂。美国商务部早在2014年就已将该公司列入“强制出口管制”的外国公司名单，因为美方认为该公司存在非法将敏感技术卖给未被授权的中国军事项目。

据悉，MMIC芯片可应用于飞弹、雷达、电子战等广泛的商务与军事用途，被视为敏感技术，未获美国商务部批准授权不得出口，而石怡池及其公司没有这项授权。他们参与购买生产这一芯片的是这美国空军、海军与国防高级研究计划局（DARPA）等机构的供应商。