脸书公布当机原因 超过15亿脸书用户数据被出售

4号早，Instagram、WhatsApp和Facebook全部中断服务。在持续约8小时宕机后，才恢复正常。当机原因众说纷纭。经过8小时抢修后，脸书官方公布了原因。

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《CNET》报导，脸书工程暨基础设施副总裁Santosh Janardhan发文指出，工程团队发现，协调资料中心之间网路流量的骨干路由器配置错误，是导致通讯中断、服务停止的主因，但没有迹象显示有任何用户的资料因此受到损害。

脸书这次当机不仅让用户崩溃，也连带到自己的员工。《纽约时报》（New York Times）报导，当天脸书内部系统及工具运作停摆，包括安全系统、行事曆、安排日程的工具都受到影响。

员工抱怨他们无法透过工作用手机拨打电话，也无法收到公司外部人员寄来的电子邮件。上班的员工表示，公司的电子身份识别系统也当机，导致他们无法进入公司。

这次全球性的宕机使脸书股票大跳水，Facebook首席技术官已经通过twitter发出致歉声明。脸书损失已经超过9亿美元，2008年，Facebook也曾遭遇过最大宕机，一个bug导致Facebook下线近一天，8000万用户受影响，股票面临单日最大跌幅。这次再次面临严重宕机，导致其公司股票跟著重摔，创下今年最糟的单日表现！脸书CEO扎克伯格的身价也连带缩水60亿美元。

媒体认为怕是有相当大的用户会转移到推特上，Twitter的官方账号更是赶潮流发推向所有用户问好，宕机后的Facebook要想重建用户信任更难了。

此外，脸书正面临内部文件外流、弊病曝光以及来自前员工的指控，大当机事件无疑是雪上加霜。

“隐私事务 “组织当天披露出，有超过15亿Facebook用户的数据，包括他们的真实姓名、电话号码和电子邮件地址等正在以 5000美元，以获得100万个账户的数据的价格在暗网上被出售。