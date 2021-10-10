美空军前技术官员：美国已经在AI方面输给了中国

美国空军前第一任首席软件官尼古拉斯·沙朗（Nicolas Chaillan）在英国《金融时报》10月10日刊登的采访中表示，他在一周前从国防部离职是为了抗议美国军队技术改造的步伐缓慢，也是因为他不能忍受看着中国超越美国。

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沙朗在采访中称，美国未能对中国的网络和其他威胁作出反应，使他的孩子的未来处于危险之中。他说，“我们在15到20年内对中国没有竞争性的一线生机。现在，这已经是敲定了的事；在我看来，它已经结束了。”他补充说，有 “充分的理由感到愤怒”。

报导称，现年37岁的沙朗曾在过去3年中参与美国国防部整体提升网络安全的努力，并担任美国空军第一任首席软件官。他认为，北京正走向全球主导地位，因为其在人工智能、机器学习和网络能力方面取得的进步。他认为，这些新兴技术对美国的未来影响，远比诸如F-35第五代战斗机等大预算硬件项目更为关键。

沙朗说，“是否需要一场战争是一种传闻。”他认为，中国将主宰世界的未来，控制从媒体叙事到地缘政治的一切。他补充说，美国一些政府部门的网络防御措施处于“幼儿园水平”。采访中，他还指责谷歌公司不愿意与美国国防部在人工智能方面合作，以及对人工智能伦理的广泛争论拖了美国的后腿。他说，相比之下，中国公司有义务与官方合作，并且正在对人工智能进行“大量投资而不考虑道德问题”。

沙朗说，他计划在未来几周内向美国国会作证，说明中国对美国主导地位的网络威胁，包括在机密简报会中。他承认，美国在国防支出方面仍然比中国多出三倍，但他说额外的现金并不重要，因为美国的采购成本太高，而且花在了错误的领域。他强调，官僚主义和过度监管阻碍了五角大楼亟需的变革。

报导称，沙朗的评论被公开前，一个由美国国会授权的美国家安全委员会今年早些时候曾警告说，中国可能在未来十年内超过美国，成为世界上的人工智能超级大国。美国海军陆战队中将、国防部联合人工智能中心主任迈克尔·格罗恩（Michael Groen）上周在一次会议上说，他希望以渐进的方式在全军范围内应用人工智能，并说采用人工智能需要军队内部的文化转变。

美国国防部长奥斯汀（ Lloyd Austin）7月曾表示，他的部门“迫切需要”优先发展负责任的人工智能，并补充说15亿美元的新投资将加速五角大楼在未来五年内采用人工智能，600项人工智能工作已经在进行。但他承诺，美国防部不会“在安全、安保或道德方面打折扣”。

报导指，美国空军的一位发言人说，美国空军部长弗兰克·肯德尔（Frank Kendall）在沙朗辞职后与他讨论了对该部未来软件开发的建议，并感谢他的贡献。沙朗在9月初的一封措辞严厉的信中宣布了他的辞职，称军方官员一再被安排负责他们缺乏经验的网络计划，谴责五角大楼是“落伍者”，缺乏资金。

沙朗在信中说，“我们正在为关键的基础设施设置失败”，信中只粗略地提到了中国的进步。他称，“我们不会把一个没有经过广泛飞行训练的飞行员放进驾驶舱；为什么我们会期望一个没有IT经验的人会接近成功？[......]当我们在官僚机构中浪费时间的时候，我们的对手却走得更远。”

来自法国的沙朗在2016年入籍成为美国公民，在美国国防部之前，他领导了在国土安全部安装“零信任”网络安全措施的工作。沙朗说，他在五角大楼供职期间是一个两极化的力量，他惊动了一些高级官员，认为他应该将他的投诉保持“在内部”。

沙朗15岁时在法国开始了他的第一次创业，他说他也开始感到没有新意，因为他把三年的工作时间花在了 “修复基本的云东西和笔记本电脑 ”上，而不是在创新上。