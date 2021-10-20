美联邦通信委员会专员呼吁将大疆创新列入管制清单

美国联邦通信委员会（FCC）共和党籍专员卡尔（Brendan Carr）10月20日表示，他希望该委员会开始对中国大疆创新科技公司（DJI）采取新的限制措施。他称，“大疆创新无人机收集了大量的敏感数据，从美国关键基础设施的图像到感应体温和心率。我们负担不起一个空中版的华为。”

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大疆创新是世界上最大的无人机制造商，其占据了超过50%的美国无人机市场。卡尔的声明称，“将大疆创新列入管制清单将禁止联邦普遍服务基金（USF）资金被用于购买其设备。美国联邦通信委员会还正在进行一项程序，审查是否继续批准被列入管制清单的实体的设备在美国使用，而不管是否涉及联邦资金。华为和其他四家公司已经被列入管制清单，因为它们被认定构成了不可接受的安全风险。”据悉，美国联邦通信委员会3月份依据《2019年安全和可信通信网络法》将华为、中兴、海能达通信、杭州海康威视和浙江大华这五家中国公司列为美国国家安全的威胁，并将它们列入管制清单。

卡尔称，“大疆创新无人机和这些系统上的监控技术正在收集大量的敏感数据--从关键基础设施的高分辨率图像到面部识别技术和可以测量个人体温和心率的远程传感器。”声明称，“安全研究人员还发现，大大疆创新的软件应用程序从运营商的智能手机上收集了大量的个人信息，这些信息可能被北京方面利用。 事实上，一位前五角大楼官员表示，‘我们知道很多信息都是从大疆创新无人机’传回中国的。”

卡尔称，“鉴于中国的《国家情报法》赋予中国政府强迫大疆创新协助其进行间谍活动的权力，大疆创新收集大量敏感数据的做法尤其令人不安”。声明称，“事实上，商务部去年将大疆创新列入其实体名单，理由是大疆创新在共产主义中国监视和虐待新疆维吾尔人的过程中扮演了重要角色。除了这些信息之外，还有各州和地方公共安全和执法机构广泛使用大疆创新无人机，以及美国特勤局和联邦调查局最近购买大疆创新无人机的新闻报道，显然需要对潜在的国家安全威胁迅速采取行动。”

据路透社报导，美国商务部去年12月将大疆创新增列入美国《出口管制条例》实体清单。美国内政部2020年1月说，暂停大约800架中国生产的无人机的飞行，并已经暂停内政部对此类无人机的增购。美国国土安全部2019年5月警告美国公司注意中国制造无人机对公司数据构成的危险。卡尔指出，美国联邦通信委员会同国家安全机构的磋商“也应该考虑是否有值得更严格检查的额外实体。”