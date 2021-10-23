美情报机构对中国发展人工智慧等先进科技发出警告：不能输给中国

美国官员周五针对中国发展人工智慧和一系列先进科技发出警告，表示这最终可能让中国具备决定性的军事优势，并在美国健康照护和其他基本领域上占据主导地位。

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美联社报导，美国国家反情报与安全中心（National Counterintelligence and Security Center）官员指出，这些警告包括再度提醒企业主管、学者、地方和州政府官员有关重要产业接受中国投资或专门知识的风险性。

美国国家反情报与安全中心代理主任奥兰多（Mike Orlando）在一场罕见的简报中告诉记者，美国在人工智慧、自律系统、量子运算、半导体和生物技术等领域"不能输给 "中国。

奥兰多说，中国企业和学者受制于中国共产党，须为党的利益服务。他表示：”尽管我们多年以来一再地说，人们还是无法领会。”

但奥兰多也拒绝明确美国是否应该对中国在某些领域的投资制定更严格的限制或直接禁止，他说他的角色不是建议政策。他表示，美国国家反情报与安全中心与民间企业和学术界定期举行简报，也承认产业和大学院校可能仍需中国学生、专家和投资者。他不愿具体说明有哪些企业与国家反情报与安全中心举行过简报。

报道称，虽然美国国家反情报与安全中心不打算要求官员拒绝中国投资，但鼓励掌控智慧财产并执行安全措施。

拜登政府的国安机构正公开积极对抗中国，一些官员甚至称中国是美国最大的战略威胁。但同时，拜登政府试图在贸易和气候变迁方面与中国合作，以缓解与北京之间的紧张关系。

北京多次指责华盛顿对其意图的恐惧，并攻击美国情报部门对中国的评估，包括指控中国领导人隐瞒有关冠状病毒大流行的关键信息。

美国国家反情报与安全中心负责新兴和颠覆性技术的官员爱德华·尤（Edward You）指出了中国公司对美国和欧洲生物技术和制药业的投资。他说，中国公司还在美国提供COVID-19检测试剂盒和基因检测，符合联邦隐私标准和其他法规。但与中国有联系的公司所收集的数据最终可能落入中国政府手中。他警告，中国已经拥有所有国家中最大的医疗数据获取权。凭借其数据收集和技术进步，北京有朝一日可能在医疗保健方面占据主导地位，使美国完全依赖中国。

爱德华·尤指出："如果你是习主席，这就是不断给予的礼物。"