法国龚古尔奖首次颁发给非洲裔作家作品 评论称其是“文学的赞歌”

2021年度的法国龚古尔文学奖今天揭晓，由塞内加尔籍的作家穆罕默德-姆布加尔-萨尔（Mohamed Mbougar Sarr）凭借《人最秘密的记忆》（暂译）《La plus secrète mémoire des hommes》获得。今年31岁的萨尔(Mohamed Mbougar Sarr)因此成为首位获得最负盛名的法国文学奖的来自撒哈拉以南非洲的作家。这位塞内加尔作家在第一轮比赛中就获胜，在评审团的10名成员中获得了6票。

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据介绍，虽然得奖的是他的第四部小说，但这位1990年出生于塞内加尔的作者在此次评选前并不出名，他的两家出版社（法国独立出版社Philippe Rey和塞内加尔的Jimsaan）也都不是奖项评选的常客。他的作品也没有以最容易理解的方式来呈现。但是《人最秘密的记忆》一书以令人印象深刻的雄心和令人眼花缭乱的叙事能量席卷了一切。

龚古尔学院院长迪迪埃-德科恩（Didier Decoin）毫不掩饰他对穆罕默德-姆布加尔-萨尔的小说的钦佩之情，称其为 "非常漂亮的书 "和对 "文学的赞歌"。

至于这部获奖小说的主题，法新社报道用“讲述了非洲文学的困难”一句话概括。在其出版社的网站上，可以读到这样的介绍：2018年，年轻的塞内加尔作家Diégane Latyr Faye在巴黎发现了一本1938年出版的充满神秘色彩的书《非人类的迷宫》（Le labyrinthe de l'inhumain）。这位在当时被称为 "黑人兰波 "的作者T.C.伊莱曼，自从他的作品发表而引发的丑闻后，就失去了踪影。随后，Faye着迷地开始追踪这本书神秘的作者T.C.伊莱曼的足迹，从塞内加尔经阿根廷到法国，在这条主线之中，读者要直面殖民主义和纳粹浩劫的巨大悲剧，寻找其背后的真相。Faye在巴黎遇到了一群年轻的非洲作家：他们互相观察，讨论，喝酒，经常做爱，并质疑流亡创作的必要性。他对两个女人产生了特别的感情：充满硫磺味的西加，秘密的守护者；以及稍纵即逝的摄影记者艾达……出版社的评论指出，这本书以其永久的创造性，在写作和生活之间作出选择的需要，或超越非洲和西方之间的对峙问题的愿望主导着这部小说。它首先是一首献给文学和其永恒力量的情歌。

《世界报》对这本获奖小说的评价是：一部非常有思想性、感性、具有政治性而且经常很有趣。书评指出，在Faye的寻觅过程中，叙事交织在一起，一个叙述者背后往往隐藏着另一个叙述者，小说带领读者在各大洲（从法国到塞内加尔，从阿姆斯特丹到阿根廷）、时代和文学流派（日记、新闻摘录、采访、一个带有幻想色彩的故事......）之间移动。展示主人公对文学、文学的力量和文学的僵局的沉思。这无疑是一部很有头脑的小说。但它也充满了感性的活力，当然是政治性的-——无论是唤起1930年代法国的殖民主义气氛还是当代达喀尔的叛乱——而且常常充满了幽默的色彩。

龚古尔奖由七名男性和三名女性组成的评审团颁发，奖品是象征性的一张10欧元的支票，但获得这个奖就是数十万册销量的保障。作家Hervé Le Tellier 2020年获奖小说《异常》（《L'Anomalie》），在书店里引起了自1984年Marguerite Duras的《情人》（《L'Amant》）以来从未见过的热潮，销量超过100万册。

雷诺多奖 由比利时畅销书女作家诺冬获得

另一个法国重要的文学奖雷诺多奖则由比利时籍的畅销书女作家阿美丽 诺冬（Amélie Nothomb）在第二轮投票中胜出。该奖同样也在雷诺多餐厅宣布和颁奖。

她的最新小说《premier sang》的内容是她的父亲在2020年去世后的虚构回忆录。

她在德鲁昂餐厅感叹道 "我现在真想说：爸爸，我们得奖了！"。