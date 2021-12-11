华日意见版刊文：麻省理工学院的研究对中国军队有帮助吗？

华尔街日报意见观点版12月10日刊登米歇尔·贝瑟尔( Michelle Bethel )的署名文章，题为：“麻省理工学院的研究对中国军队有帮助吗？”讲述她对已故继父帕特里克-麦戈文(Patrick McGovern)在麻省理工学院创立的大脑研究所与中国合作的担忧。米歇尔·贝瑟尔警告：“麻省理工学院对中国发生的事件或与中国机构在尖端科学领域合作的风险没有把握，这些机构可能会被盗用或滥用。”

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文章写道：“七年前，当我加入麻省理工学院麦戈文大脑研究所的董事会时，我感到非常兴奋。但上周我辞职了。我不再相信该研究所能够在与中国政权的附属机构合作的同时，为人类的利益推动科学的边界。”

“我的继父，已故的帕特里克-麦戈文，在2000年创立了该研究所，以促进对人类对大脑的了解和治疗疾病。他是一位全球先锋，在中国比较乐观的时期，他扩大了研究所与中国机构的合作。”

“我对中国和中国人民有着真正的感情。2006年，我和我的丈夫搬到了上海。在接下来的七年里，我在那里生了三个孩子，并学习了中国的文化和语言。”

米歇尔·贝瑟尔指出：那时的中国是不同的，但时代变了。“共产党已经在中国社会的各个方面——经济、社会、文化以及科学重新确立了自己的地位。然而，麻省理工学院和麦戈文研究所似乎未能仔细审查这些发展。我认为，麻省理工学院对中国发生的事件或与中国机构在尖端科学领域合作的风险没有把握，这些机构可能会因军事现代化或镇压而被盗用或滥用。”

“通过与中国的机构进行研究，麦戈文研究所可能会在不知不觉中帮助该国的压制性安全机构或其军队。中国官员发表文章，宣称生物学是一个新的战争领域。”

“中国共产党为了追求所谓的“军民融合”，通过了法律规定所有机构，包括与西方大学合作的机构，都有义务为中国军队的现代化建设服务。这一要求和党的不透明性使得很难确定解放军是否在使用我们的研究。”

“我担心以我继父的名字命名的机构可能会损害声誉。几年前，当我第一次提出这些担忧时，其他董事会成员感到被冒犯了。有人说，任何对中国共产党野心的认真调查都是“种族主义”。该研究所的一位主要成员要求我“坚持科学”，不要再提中国。”

“麦戈文董事会中没有人可以确定该研究所与深圳先进技术研究院或中国大学的合作是否有利于中国军队。这些机构不受美国法律或麻省理工学院规则的约束，他们属于中国的法律。”

“鉴于我的担忧，合乎逻辑的下一步将是经过深思熟虑的讨论。作为学术机构，我们应该提倡多元化的意见和真诚的辩论。然而，当研究所的同事突然停止这个想法时，我认为继续在内部表达我的担忧——或者继续留在董事会——没什么价值。”

“在离别时，我要求董事会以及全国其他类似机构采取立场，反对与专制政府合作。在追求科学之前，我们应该提倡道德。”

华尔街日报介绍：米歇尔·贝瑟尔( Michelle Bethel )是 Pazow 的 CEO和麻省理工学院斯隆管理学院的校友。