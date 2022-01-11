世界首例转基因猪心脏成功移植人身上

美国马里兰大学医学院1月10日周一宣布，马里兰大学医学院一个外科医生团队成功将一颗转基因的猪心脏移植到病人身上，这是世界第一例。

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马里兰大学医学院在一份声明中说，该手术是在上周五进行的，它首次表明动物心脏可以在人类体内继续运作而不会立即发生排斥反应。

57岁的大卫-贝内特 (David Bennett) 接受了猪心移植，他之前被宣布不符合接受人类移植的资格。他现在正受到医生的密切监测，以确保新器官的正常运作。

据马里兰医学院称，这位马里兰州的居民在手术前一天说：“我知道这很有风险，但这是我最后的选择”。他说，“要么是死亡，要么是这个移植手术。我想活下去。”

贝内特在过去几个月一直卧床不起，身上连着维持他生命的机器。他说："一但我恢复健康，我将迫不及待地离开床。"

美国食品和药物管理局（FDA）在2022年新年的前夕，为这次移植行动开了绿灯。

外科手术重大突破

完成这次移植手术的巴特利-格里菲斯（Bartley Griffith）评论说："这是一项重大的手术突破，这使我们在解决器官短缺问题上更近了一步。

这位外科医生补充说："我们正在谨慎行事，但我们也对这个世界第一例移植为病人提供新的选择感到乐观。

据介绍，被移植的猪心脏经过基因改造，使其不再产生通常存在于所有猪细胞上的一种糖，这种糖会立即导致器官的排斥反应。

对猪心的基因改造是由Revivicor公司进行的，该公司还提供了一个猪肾，外科医生于去年10月在纽约成功地将其与一名脑死亡患者的血管相连。

在手术前，待移植的猪心被储存在一台机器中，除了通常的抗排斥药物外，该团队还使用了Kiniksa制药公司的一种新的实验性药物，来抑制免疫系统，防止身体对器官产生排斥。

目前有近11万名美国人在等待器官移植，而该国每年有超过6000名需要移植的人死亡。

据法新社介绍，从动物到人类的异类移植并非什么新鲜事。至少从17世纪开始，医生们就一直尝试进行跨物种移植，早期的实验以灵长类动物为重点。

在1984年，一个狒狒的心脏被移植到一个婴儿身上，但这个昵称“Fae”的婴儿只活了20天。

此外，猪的心脏瓣膜已经广泛用于人类，猪的皮肤也可用于严重烧伤患者的移植。