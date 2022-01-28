美国联邦通信委员会撤销中国联通在美运营许可

美国联邦通信委员会（FCC）1月27日发表声明宣布，撤销中国联通(美洲)运营有限公司在美提供州际和国际通信服务的授权。撤销令指示中国联通(美洲)公司在该命令发布后60天内停止其在美提供的任何国内或国际服务。这是美国监管机构禁止中国电信运营商继续在美运营的最新举措。

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FCC的声明称：“根据行政当局部门的意见、对该公司在本程序中的答复的彻底审查、公共记录以及联邦通信委员会根据法律进行的公共利益分析，委员会认为今天的行动保障了国家的电信基础设施免受潜在的安全威胁。 ”

声明称：“2021年3月，FCC发现中国联通(美洲)公司未能消除对其保留在美国提供电信服务权力的严重关切。因此，委员会通过了一些程序，允许中国联通(美洲)公司、行政当局部门构和公众在此问题上提出任何剩余的论点或证据。今天，根据FCC的公共利益分析和广泛的记录，委员会认为中国联通(美洲)公司保留其第214条的权力不再符合当前和未来的公共利益、便利和必要性。 ”

“214牌照”是指根据美国通信法（1934年版及1996年修订版）第214条规定，取得FCC颁发的国际电信业务授权——在美国与外国之间提供国际公共运营商通信服务，同时基于一揽子授权在美国提供国内跨州公共运营商通信服务。

FCC方面表示，“首先，该命令认为，许中国联通(美洲)美洲公司作为中国国有企业的美国子公司，受到中国政府的利用、影响和控制，极有可能在没有充分的法律程序和独立司法监督的情况下被迫满足中国政府的要求。”

FCC的声明称：“第二，考虑到自二十年前委员会授权中国联通(美洲)公司在美国提供电信服务以来，与中国有关的国家安全环境发生了变化，该命令认为，中国联通(美洲)公司的所有权和中国政府的控制权引起了重大的国家安全和执法风险，为中国联通(美洲)公司、其母公司实体和中国政府提供了访问、储存、破坏和/或错误引导美国通信的机会，从而使他们能够从事针对美国的间谍活动和其他有害活动。 ”

FCC的声明称：“第三，中国联通(美洲)公司的行为和对委员会和国会的陈述表明其缺乏坦诚、可信度和可靠性，削弱了委员会和其他美国政府机构对电信运营商的基本信任度，因为在美国提供电信服务的性质非常重要。第四，该命令认为，缓解措施不会解决这些重大的国家安全和执法问题。 ”

FCC表示，“委员会将通过在委员会网站上发布英文、简体中文和繁体中文的消费者指南，向中国联通(美洲)公司的移动服务客户告知委员会的决定，并提高对其他选择的认识，从而努力提高消费者的认识。”这不是美国对中国在美电信运营商的第一次出手。去年10月，FCC决定撤销中国电信(美洲)公司在美国运营的授权。

据美国电视有限新闻网（CNN）报导，FCC主席罗森沃尔特（Jessica Rosenworcel）表示，“今天，我们采取另一个关键步骤，保护我们的通信网络免受外国国家安全威胁”。她补充说：“有越来越多的证据表明，中国的国有运营商对我们的电信网络安全构成了真正的威胁，而且这种威胁也越来越大。”

FCC在一条推文中说，这一行动“保障了国家的电信基础设施免受潜在的安全威胁”。报导指，中国联通自2002年以来一直在美国运营，当时它被FCC授权提供电信服务。根据一份文件显示，该公司2020年在全球拥有超过3.51亿用户。