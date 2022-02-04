沃苏勒国际亚洲电影节阿富汗电影日：请世界不要遗忘阿富汗人

位于法国东部弗朗什-孔泰省的小城沃苏勒再次成为亚洲电影爱好者聚集地，2月1号至2月8号，第28届沃苏勒国际亚洲电影节在因为新冠疫情被迫停办了一年之后，终于得以再次举行，将来自亚洲众多国家的超过80部精彩影片带给观众，沃苏勒小城的脉搏在一周的时间内为亚洲影片而跳动。

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说起亚洲电影，来自中国，日本，韩国等国的电影当然是各大电影节的常客，但阿富汗电影并不广为人知，但沃苏勒亚洲电影节多年来一直都在为阿富汗的电影提供与观众见面的平台。阿富汗命运多舛，塔利班在去年7月份迅速掌权之后，包括导演在内的艺术家成为塔利班政权压迫甚至追杀的对象，三名曾经把电影作品带到沃苏勒电影节的阿富汗导演就在2021年7月底，塔利班夺权后向国际社会发出紧急呼吁，他们指出当所有外国军事力量都离开了阿富汗后，在很短时间内占领了几乎所有地区的塔利班残忍地杀害民众，尤其追杀记者和艺术家，西方国家呼吁积极拯救曾经帮助过联军的当地翻译及其家庭，但是很多独立电影人士的命运却无人关注，但他们由于都曾经拍摄过批评塔利班的影片，因此人身安全受到严重威胁、呼吁希望国际电影人能立即采取措施拯救他们。

沃苏勒电影节积极回应了这个呼吁，不仅选择了四部阿富汗的影片进入竞赛单元，而且将2月4号周五这一天定为向阿富汗影片致敬日。呼吁书的两位签署人也亲自到电影节与观众交流见面，其中包括在塔利班掌权后流亡到了伊朗的女导演萨迪克-巴尔马克（Sadiq Barmak）和曾经获得2002年法国龚古尔文学奖的阿富汗籍作家兼导演阿提克-拉希米（Atiq Rahimi），萨迪克-巴尔马克还在电影院前进行了一场非常震撼的行为艺术表演，通过流血的形象来唤起人们对塔利班统治下阿富汗人命运的关注，她也将这个表演献给所有的受到塔利班迫害但是非常勇敢的阿富汗妇女，她说自己将利用一切机会为阿富汗妇女发声，恳请世界不要遗忘深陷苦难中的阿富汗人民，让支援阿富汗人民的呼声不断传出去。他们同时也呼吁国际社会不要承认塔利班政权。

另外，今年的电影节一个单元向中国的著名导演谢飞致敬，他的多部重要代表作都在电影节上放映。日本导演深田晃司是本届电影节荣誉金环奖的获得者之一，他也从日本来到沃苏勒与观众见面。

除了主竞赛单元外，另外主题单元分别是：当代亚洲电影的风貌、首映、以历史为背景和关注丝绸之路上的电影等多个单元，据介绍，在一个星期的时间内共有80多部影片上映，其中超过一半是首映。我们会在今后几天的时间内为大家继续报道。