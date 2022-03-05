非洲MASA阿比让表演艺术市场

非洲/文化艺术

位于非洲西海岸、濒临大西洋的科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也被译作象牙海岸。非洲大陆的第12届阿比让表演艺术市场（MASA-Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan）星期六在科特迪瓦的经济中心开幕。2022年第12届阿比让表演艺术市场（MASA)按计划为期8天，到03月12日下周六结束。本届活动吸引了来自非洲、欧洲和南美洲的二十多个国家参与，将展示的表演节目过百。并计划要在03月08日下周二国际劳动妇女节当天，重申女权。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法文网2022年03月05日星期六的报导，当天在西非国家科特迪瓦开幕的第12届阿比让表演艺术市场（MASA）有来自非、欧、南美三大洲的24个国家参与，预计将展示的表演节目超过一百个。

科特迪瓦MASA和布基纳法索FESPACO各有千秋 -

本台RFI特派记者费德里克（Frédéric Garat）周六早些时候发自阿比让（Abidjan）的实地消息说，阿比让表演艺术市场(MASA)对演艺界，就如瓦加杜古泛非电影和电视节（FESPACO）对非洲电影界。在话剧、马戏、戏剧，甚至和音乐领域，其对把握创作和评判的脉搏而言，是一次不容错过的机会。

RFI Image / Danseurs aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Parade d'ouverture du MASA festival d'Abidjan. (illustration) © RFI / Tania Tsikounas

有些领域在过去两年，遭到Covid-19疫情的严重损害。期间，很罕见，也很少来钱。为了翻过Covid-19的悲剧一幕，主办方决定，把2022年第12届阿比让表演艺术市场（MASA）的主旋律围绕“内容上的挑战”。是否需要了解班巴拉语（bambara）歌曲想要传递怎样的信息？舞步里的艺术意图是什么？

RFI Image Archive / Danseurs, lors de la parade d'ouverture du MASA festival d'Abidjan. (illustration) © RFI - Tania Tsikounas

除了要注重形式之外，演出在深层上，能给一个缺乏参照和反思的社会带来什么？就此，阿比让表演艺术市场（MASA）将在一周的时间里，展示多出表演予以思考。来自科纳克里的巡回马戏团（Circus Baobab），喀麦隆的故事（Show Azouzou），布基纳法索的舞者。

2022年第12届阿比让表演艺术市场MASA与女权 -

科特迪瓦2022年第12届阿比让表演艺术市场（MASA）活动期间，多才多艺的女表演家Dji Eka预计将在03月08日国际劳动妇女节时，敲鼓重申妇女的权力，无论其是否艺术家。

RFI Image Archive / Ballets africains de Guinée, Masa festival d'Abidjan, soirée du Masa jazz festival. (illustration) © Tania Tsikounas RFI.

.（翻译编辑：尼古拉）.