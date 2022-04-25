太空探索:毛里求斯有远大梦想
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印度洋中的岛国毛里求斯(Maurice也被译作模里西斯)，尽管距非洲第一大岛马达加斯加大约800公里，与非洲大陆东岸的距离超过2000公里，但在地理上仍被认为是东非国家之一。它在2021年6月曾通过由埃隆·马斯克(Elon Musk)创立的太空探索技术公司Space X，和国际太空站(ISS/SSI-Station Spatiale Internationale)，成功地把一颗纳米卫星(nanosatellite)送入低地轨道（或近地轨道）。如今，则是想要自行研发更大的卫星。这是本台RFI法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)近日关注的话题之一。
本台RFI法文网2022年04月22日星期五在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）发自毛里求斯首都路易港(Port-Louis)的一篇实地采访报道。毛里求斯的第一颗卫星MIR-SAT1已于一周前在太空中寿终正寝。这颗纳米卫星在升空进入轨道9个月后，按照设计停止发送信号。这次探险引人入胜，这不仅是对该国的科研人员和工程师而言，对业余无线电爱好者与中学生也如此。
这篇采访实地采访报导的法文标题为：[Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand]。中文可译作：[太空：MIR-SAT1历险后，毛里求斯梦想远大]。下面是简介，予以分享。
毛里求斯教学生追踪卫星信号 -
据本台法广RFI通讯员在这篇专栏报导中的描述，在毛里求斯现已升格为学院的Forest Side国立女中的楼顶，学生们在重新认识为接收纳米卫星MIR-SAT1信号所安置的天线。为了追踪这颗纳米卫星，在一个海拔410米的地区，这里是起点。一名受访者表示，这个天线由三个部分组成，其中包括超高频(UHF-Ultra Haute Fréquence)和甚高频(VHF-Très Haute Fréquence)。第三部分一个盒子连接着一台电脑。他们的老师解释说，捕捉信号所需的设备十分简易。
毛里求斯教捕捉美国卫星信号 -
在地面的教室里，另需的设备还有：两台电脑和另一个装着电子模块的盒子。学生们在玩弄的，不仅只是捕捉MIR-SAT1纳米卫星的路径，还有其它信号，比如美国海洋和大气观测局（NOAA-National Oceanic and Atmospheric Administration）所用卫星的特殊信号。
毛里求斯纳米卫星按设计解体 -
MIR-SAT1纳米卫星的地面接收站位于距离毛里求斯首都路易港不远的Ebène。这个接收站里的一名航空航天工程师在星期三（2022年04月20日）接受本台法广RFI通讯员采访时痛心地说，这颗纳米卫星已不再发送信号。它离开了其轨道，进入到地球大气层，解体了。但这一切如同预期，因为，纳米卫星的生命有限。
毛里求斯有了卫星地面接收站 -
毛里求斯的天空探险并没有随着MIR-SAT1的解体而终结。航空航天工程师表示，有了这个地面卫星接收站，毛里求斯正在与友好国家合作，捕捉其它卫星的数据。因为，印度洋中的这一地区存在空洞，毛里求斯的地面接收站弥补了卫星运营商的不足。
毛里求斯太空发展随迪拜模式 -
通过这一项目，毛里求斯获得了卫星运作领域的部分知识。该国研究机构负责人亲自主导这一计划。他表示，毛里求斯参照迪拜（Dubaï）穆罕默德·本·拉希德航天中心（centre spatial Mohammed Bin Rashid）的路径，正在研发类似12U这样的更大卫星。
本台法广RFI通讯员在其发自路易港的这集«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）中指出，一旦有了12U这么大的卫星，毛里求斯希望改善其天气预测，并加强对其海疆的监控。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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