太空探索:毛里求斯有远大梦想

法广RFI采访 / 非洲报导

印度洋中的岛国毛里求斯(Maurice也被译作模里西斯)，尽管距非洲第一大岛马达加斯加大约800公里，与非洲大陆东岸的距离超过2000公里，但在地理上仍被认为是东非国家之一。它在2021年6月曾通过由埃隆·马斯克(Elon Musk)创立的太空探索技术公司Space X，和国际太空站(ISS/SSI-Station Spatiale Internationale)，成功地把一颗纳米卫星(nanosatellite)送入低地轨道（或近地轨道）。如今，则是想要自行研发更大的卫星。这是本台RFI法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)近日关注的话题之一。

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本台RFI法文网2022年04月22日星期五在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）发自毛里求斯首都路易港(Port-Louis)的一篇实地采访报道。毛里求斯的第一颗卫星MIR-SAT1已于一周前在太空中寿终正寝。这颗纳米卫星在升空进入轨道9个月后，按照设计停止发送信号。这次探险引人入胜，这不仅是对该国的科研人员和工程师而言，对业余无线电爱好者与中学生也如此。

RFI Image / Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand. Ici, les élèves de la Forest Side Academy ont suivi le Mir-Sat1 pendant 9 mois. (illustration) © RFI/Abdoollah EARALLY

这篇采访实地采访报导的法文标题为：[Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand]。中文可译作：[太空：MIR-SAT1历险后，毛里求斯梦想远大]。下面是简介，予以分享。

毛里求斯教学生追踪卫星信号 -

据本台法广RFI通讯员在这篇专栏报导中的描述，在毛里求斯现已升格为学院的Forest Side国立女中的楼顶，学生们在重新认识为接收纳米卫星MIR-SAT1信号所安置的天线。为了追踪这颗纳米卫星，在一个海拔410米的地区，这里是起点。一名受访者表示，这个天线由三个部分组成，其中包括超高频(UHF-Ultra Haute Fréquence)和甚高频(VHF-Très Haute Fréquence)。第三部分一个盒子连接着一台电脑。他们的老师解释说，捕捉信号所需的设备十分简易。

毛里求斯教捕捉美国卫星信号 -

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

在地面的教室里，另需的设备还有：两台电脑和另一个装着电子模块的盒子。学生们在玩弄的，不仅只是捕捉MIR-SAT1纳米卫星的路径，还有其它信号，比如美国海洋和大气观测局（NOAA-National Oceanic and Atmospheric Administration）所用卫星的特殊信号。

毛里求斯纳米卫星按设计解体 -

MIR-SAT1纳米卫星的地面接收站位于距离毛里求斯首都路易港不远的Ebène。这个接收站里的一名航空航天工程师在星期三（2022年04月20日）接受本台法广RFI通讯员采访时痛心地说，这颗纳米卫星已不再发送信号。它离开了其轨道，进入到地球大气层，解体了。但这一切如同预期，因为，纳米卫星的生命有限。

毛里求斯有了卫星地面接收站 -

RFI Image Archive / Maurice : il y a un vide dans cette partie de l’océan Indien, les opérateurs de satellite ne peuvent pas capter des données dans cette partie. Ici, l'Ile Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar et la Réunion ont créé l'association des «Iles Vanille». (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

毛里求斯的天空探险并没有随着MIR-SAT1的解体而终结。航空航天工程师表示，有了这个地面卫星接收站，毛里求斯正在与友好国家合作，捕捉其它卫星的数据。因为，印度洋中的这一地区存在空洞，毛里求斯的地面接收站弥补了卫星运营商的不足。

毛里求斯太空发展随迪拜模式 -

通过这一项目，毛里求斯获得了卫星运作领域的部分知识。该国研究机构负责人亲自主导这一计划。他表示，毛里求斯参照迪拜（Dubaï）穆罕默德·本·拉希德航天中心（centre spatial Mohammed Bin Rashid）的路径，正在研发类似12U这样的更大卫星。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

本台法广RFI通讯员在其发自路易港的这集«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）中指出，一旦有了12U这么大的卫星，毛里求斯希望改善其天气预测，并加强对其海疆的监控。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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