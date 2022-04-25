研究：罹患新冠一年后只有1/4的住院病人完全康复

新冠研究

英国的一项医学研究结果表明：曾因新冠病而住院治疗的病人中，只有大约四分之一的人在一年后完全康复，且研究还补充说，女性或肥胖者患病不愈的风险增加。

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这项医学研究是周日(4月24日)在里斯本举行的欧洲临床微生物学和传染病大会上公布的，并发表在《柳叶刀呼吸医学》杂志上，这项研究结果的依据是2020年3月7日至2021年4月18日期间，在英国国家卫生服务系统（NHS）医院住院就诊的成年新冠患者的数据。

研究根据患者出院后5个月和1年，对病人进行的各中测试结果来进行恢复情况的评估。

其特别之处是研究人员在五个月的访问中，对参与者进行了血样采集，来分析各种炎症蛋白质的存在。

约有2320名新冠患者在出院后的五个月接受了检查，其中33%的患者是在出院一年后接受的检查。

研究结果还强调，在出院后五个月和一年之间，完全康复的成年人比例没有明显变化：出院后五个月接受检查的病人为25.5%，一年后接受检查的为28.9%。

出院一年后，女性、肥胖者都感觉到自己没有完全康复，研究指出，感觉康复度较低可能与他们曾在中央通风系统下进行住院治疗有关。

长期罹患新冠病毒的最常见症状中，有疲劳、肌肉酸痛、身体迟钝、睡眠不足和呼吸短促。