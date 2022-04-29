粮食安全:中国探寻种籽自主

粮食安全 / 农业科技

在Covid新冠疫情复燃及乌克兰的战争导致粮食不安全的背景下，中国扩大种籽基地，旨在减少对进口种籽的依赖。于04月中旬返回地球的中国“神州13号”载人飞行任务上就曾携带燕麦、蘑菇等农作物的种籽。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）本周四节目里的话题。

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本台RFI法文网2022年04月28日星期四在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出常驻中国记者拉加德（Stéphane Lagarde）的一篇最新报道，介绍俄罗斯进攻乌克兰导致全球粮食危机，从而引发对农作物种籽供应的重视。

RFI Image Archive / La Chine cherche à devenir indépendante en matière de semences. Ici, à la recherche des semences perdues. (illustration) © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Covid, guerre en Ukraine... La Chine cherche à devenir indépendante en matière de semences]。换作中文可译为：[Covid，乌克兰的战争...中国在种籽上寻求变得独立自主]。以下予以简介，仅供参考。

中国粮食安全的薄弱环节是种子 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道首先指出，种籽是中国食品链中的一个薄弱环节。中国的决策者和专家们都认为，发展国产种籽是谷物增产的一项重要因素，和实现自给自足所必须经历的一个阶段。

中国粮食安全的关键因素是种子 -

乌克兰的战事和Covid新冠疫情的复燃对中国领导层而言是敲响了警钟。中国国家主席习近平本月初在海南省强调：只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。Covid疫情导致全球供应链动荡，乌克兰的战争也是如此。中国的众多蔬菜严重依赖外国进口种子，尤其是菠菜、花菜、胡萝卜，以及玉米。这就是中国国家决定扩大种子基地的原因。

中国要在短期内提高种子自足率 -

这一消息是中国农业农村部近九年来首次。中国中央政府希望，扩大后的种子基地到2025年时将可以提供中国农业生产所需的、至少80%的种子量。而在大流行病爆发前，这一比率为70%。[南华早报]提到，中国专家Li Guoxiang（音译：李国祥）表示，这是一项重振行业的切实措施。中国社会科学院农村发展研究所的这名专家还表示，中国农业资源有限，可以自行发展的唯一领域就是种籽。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法广RFI常驻中国记者拉加德（Stéphane Lagarde）在其发自北京的这篇报道中指出，中国是说到做到，但耗费时日。[环球时报]提到，中国农业科学院兰州兽医研究所的一名专家表示，三叶草新品种的培育需要十年之久，而牲畜饲料的另一两大主要成分之一燕麦则需7到8年时间。中国目前每年进口的三叶草量超过130万吨。

农作物的种子如制造业的“晶片”-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道指出，通过研究和发展，筛选出最佳的种籽，这还纳入了太空技术。今年04月16日返回地球的中国“神州13号”宇航员的行李箱中就有三叶草的种籽，还有燕麦、大米、蘑菇和蔬菜的种子。中国农业大学的一名教授近日强调，种子与制造业里的晶片一样重要。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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