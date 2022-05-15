CAF2022:第2届非洲网络论坛

非洲经济 / 网络安全

西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被译作象牙海岸。该国经济中心阿比让在本星期一和星期二举办了第二届非洲网络论坛（CAF - Cyber Africa Forum ）。本台法广RFI通讯员与会，见证了的今年活动的盛况，并发回了部分采访录音片段，已在本周三的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出。

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本台RFI法文网2022年05月11日星期三在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出在西非地区通讯员西迪（Sidy Yansané）发自阿比让（Abidjan）的一篇实地采访。这一报道介绍为期两天的第2届非洲网络论坛（CAF2022），于2022年05月09日周一至05月10日周二在科特迪瓦经济中心举行，并取得圆满成功。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[La cybersécurité, un marché porteur en Afrique de l'Ouest]。换作中文可译为：[网络安全，西非一个成长中的市场]。下面是简介以供分享。

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，这一论坛对众多数据保护参与者而言是一个会晤非洲经济参与方的机会，尤其是那些有意加强预防和打击网络袭击风险政策的相关者。

在科特迪瓦阿比让丽笙酒店（Hôtel Radisson Blu d’Abidjan）的过道内，企业家、银行家和数字化工具专家拥挤到了一处。随着网络袭击越来越具规模，数字保护变得缺之不可。问题是，论坛组织方认为，只有20%的非洲国家通过了挫败这种网络袭击的法律框架。

一家数据管理咨询事务所的技术主管法布里斯（Fabrice）认为，需要加快对这一问题的重视。他在接受采访中说，大部分企业和组织是从循规遵矩的角度来看待数据保护。对这些人而言，这更多是一种限制。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

专家们依然乐观地看待正在进行中的数字转型。就网络保护，Orange非洲银行的总经理认为，需要立足于三根支柱：预防、快速反应和定期检测。他说，科特迪瓦、塞内加尔、刚果，还有加蓬有网络安全学校，但如果有区域性的，甚至洲际性的更好，可传授最佳的做法。

Image RFI Archive / L’école nationale de cybersécurité à Dakar, au Sénégal. 在达喀尔的塞内加尔国家网络安全学校 RFI/Chralotte Idrac

意识正在提高，但很慢。塞内加尔一家网络安全公司的技术主管表示，非洲用于数据保护的资金还不到国内生产总值（PIB）的1%。他认为，非洲还不够水平，但并没有落后，因为非洲有更多的知识分子，更多的年轻人。。。

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，网络安全这个市场2020年的规模为20亿美元。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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