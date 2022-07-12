宇宙最远照片传回地球：韦伯望远镜建功

美国/詹姆斯-韦伯望远镜

这张由美国宇航局于2022年7月11日星期一提供的图片显示了SMACS 0723星系团，由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄。该望远镜被设计成可以追溯到很远的年代，以至于科学家们可以瞥见大约137亿年前的宇宙黎明，并将更近的宇宙物体，甚至是我们自己的太阳系，焦点可被放大到更清晰的状态。

由美国宇航局在2022年7月11日星期一提供的图片显示了由詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的SMACS 0723星系团。该望远镜被设计成可以追溯到很远的年代，以至于科学家们可以瞥见大约137亿年前的宇宙黎明，并将更近的宇宙物体，甚至是我们自己的太阳系，可被放大到更清晰的焦点观察。

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据本台报道，来自詹姆斯-韦伯望远镜的第一张图像，成为迄今为止拍摄的最深的宇宙图像。

詹姆斯-韦伯太空望远镜是一台超一流，并具有有史以来最强大和最昂贵的镜头与仪器。这个新的太空望远镜，是美国、欧洲和加拿大机构科学合作的结果，将彻底改变天文学。这第一张图片只是一个美味引诱，它让你想看到宇宙其他的新揭奥秘。

经过几个月的等待和一个多小时的延迟，传回地球的画面是一幅令人眼花缭乱的图画，是宇宙中一个遥远角落的长长的姿态，然而在它里面有气体云，有几千个甚至几万个星系，年龄超过130亿年。

翌日即7月12日星期二，共有五张新图片将呈现在世人面前。韦伯观察到的天体多种多样，如诞生恒星的船底座星云，史蒂芬五星，一个紧凑的星系群，甚至还有一颗围绕太阳以外的恒星运行的系外行星，它能够帮助研究其大气层。

这还是第一次。

这些首批图像标志着詹姆斯-韦伯望远镜航天器校准活动的结束。然后，轨道上最大的望远镜将开始詹姆斯-韦伯望远镜第一个科学观测周期，持续一年。该计划包括数百个有待观察的目标，由来自世界各地的研究人员选择。