法国稻农与非洲分享耕种技能

农业生产 / 法国技能

法国的稻米产量比重不大，但这并不影响法兰西在此农业领域拥有其技能优势，并与非洲多国展开合作、交流耕作知识，以期为缓解当前的粮食危机出一臂之力。就此，本台法广RFI法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）在本周五的节目里播出了对法国农业科研机构法兰西大米中心（CENTRE FRANCAIS DU RIZ）负责人的一个专访：介绍位于法国南部Camargue地区稻米耕种者与非洲国家所开展的国际交流。

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RFI Image Archive / France Expertise : Plusieurs pays du continent africain mettent en place des échanges avec des agronomes et riziculteurs de la région rizicole française. Ici, une carte de l'occupation des sols en Camargue, la région rizicole française. (illustration) © DR / RFI Image Archive

本台RFI法文网2022年07月15日星期五在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand在暑期里播出的一篇最新采访。这一节目报导法国位于地中海沿海的水稻种植区Camargue（中文可译作卡马格）与非洲国家之间就耕种稻米所开展的交流。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Des riziculteurs français partagent leurs savoirs avec l’Afrique]。换作中文可译为：[法国稻农与非洲分享他们的知识]。下面是简介以供分享。

法国与非洲就稻米耕种进行交流 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先指出，法国出产的稻米只占欧洲产量的2%。这可以说是微乎其微。不过，法国在此领域的技能却是真实的。非洲大陆多国就此与法国稻米种植区Camargue的农学家和耕种者建立了交流。

非洲部分国家有意构筑稻米产业 -

法国大米中心（CENTRE FRANCAIS DU RIZ）主任在接受本台法广RFI记者采访时表示，与这一机构工作的非洲的两大国家是摩洛哥和塞内加尔。尤其是与塞内加尔的交流相对更久。而与摩洛哥则相对更近。这些国家都有意构筑稻米产业。但困难在于它们从零起步。它们向法国大米中心或意大利的同类机构寻求技术支持，了解能否获得一种良好的实践指南以用于其稻米生产的职业化。

La rizière du Mas neuf de la Motte qui fait du riz bio en Camargue. RFI / Clémence Denavit

本台RFI法广报导提到，而摩洛哥则是想要改善其生产。正是出于这一目的，一家稻米领先企业在几周前和法国大米中心取得了联系。

马达加斯加正寻求稻米自给自足 -

另一个寻求技能评估的非洲国家是缺少种籽的马达加斯加。法国Camargue地区的稻米耕种者和马达加斯加政府在今年有了非正式的接触。一支小代表团曾在六月份到访法国的卡马格地区（Camargue）。

RFI Image Archive / France : Plusieurs pays du continent africain mettent en place des échanges avec des agronomes et riziculteurs de Camargue, la région rizicole française. Ici, une image en Camargue. (illustration) RFI / Clemence Denavit

负责接待的当地稻米耕种者Raphaël接受本台法广RFI记者采访时说，法方向他们展示了农业构造，并解释了稻田灌溉和卫生的重要性。还展示了所使用的装备及如何操作，以便于他们的研究。实际上，马达加斯加人想要不惜代价获实现自足。

马达加斯加稻米生产弱点缺种籽 -

美国农业部（USDA）的最新分析预估认为，马达加斯加今年可能需要进口大米70万吨。稻米领域的专业人士强调指出，马达加斯加长期以来一直在寻求自给自足。该国农会的一名负责人透露，马达加斯加的弱点之一是种籽。认证稻米的种籽生产量仅有1000吨，而且无法进步，因为即没有技术，也没有办法。全国只有一间实验室可以进行这种认证工作。

RFI Image Archive / Madagascar : la production de semence est un des points faibles. Le pays ne produit que 1 000 tonnes de semences de riz certifiées. Ici, les agriculteurs malgaches manquent souvent de matériels et de semences, comme à Ambatokely, commune rurale située à une heure de la capitale, Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，在农业双边交流的框架内，马达加斯加的一支稻米种植者和种籽生产商代表团计划将在今年暑期后访问法国。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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