贝宁:腰果产业准备朝加工转型
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地处西非、濒临大西洋几内亚湾的非洲法语国家贝宁（Benin）,也被译作贝南。本台法广RFI特派记者于一周前抵达当地，并持续不断地从该国行政和经济中心科托努（Cotonou）发回有关贝宁经济的不同角度报导。其中，于本周四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出的节目内容，围绕该国将于2024年4月份起禁止出口第二大创汇农作物生腰果（noix de cajou）展开。在现总统的支持下，贝宁正在推动本土的腰果加工业。
本台RFI法文网2022年07月21日星期四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出赴西非的特派记者奥利维耶（Olivier Rogez）发自贝宁行政与经济中心科托努(Cotonou)系列报道之一。这篇采访介绍贝宁想要实现转型，由一个腰果生产出口大国变为一个腰果生产加工大国。
这一法文专栏报导的原标题为：[Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme]。换作中文可译为：[在贝宁，腰果行业在转型]。下面是简介以供分享。
贝宁2024年4月起禁出口生腰果 -
本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导中开门见山地指出，贝宁将从2024年4月份开始禁止出口生腰果。这个西非国家只用了几年时间，一举成为深受亚洲和西方所钟爱的腰果生产大国。这也是继棉花之后，贝宁的第二大出口产品。贝宁如今想要成为一个腰果加工的大国，以增大这一行业的利润。
贝宁借鉴法国美食自创腰果糕点 -
本台法广RFI特派记者奥利维耶（Olivier Rogez）在其发自科托努(Cotonou)的采访中首先介绍说，接受采访的贝宁女子奈丽（Nelly）在生活中有两大爱好：糕点和腰果。她的职业生涯始于法国，然后在2015年返回贝宁，发展自己的产品：一种以腰果为原料的法国著名美食蛋白杏仁甜饼（macaron）。她还将之命名为Macajou。顾名思义，中文可译作蛋白腰果甜饼。
贝宁女子奈丽（Nelly）在接受本台法广RFI记者采访时解释说，制作糕点的人都知道，法国的蛋白杏仁甜饼（macaron）是以杏仁为基础。不过，所有的杏仁都可能被胡桃（noix）、榛子（noisettes）或腰果（noix de cajou）所代替。而腰果则代表了贝宁。
贝宁总统支持扩大腰果本土加工 -
制造蛋白腰果甜饼（Macajou）的糕点作坊位于临近科托努的卡拉维（Calavi）。本台法广RFI特派记者采访的这位贝宁女子，就是贝宁人想要让其农产品增值的一个范例。这也是贝宁推动投资局（APIEX-Agence pour la promotion des investissements）主管想要与他人分享的一种意愿。
在塔隆总统（Président Patrice TALON）授权下，这个机构正在制定一种政策，用于大规模地展开腰果加工。
贝宁盼望企业前往参与加工腰果 -
贝宁推动投资局（APIEX）的这名主管在采访中透露，该国如今每年的腰果产量大约为18万吨，其中只有3万吨是在贝宁加工。贝宁现在的雄心，不仅想要让腰果产量翻倍，以期达到35万吨。还要吸引企业前往，参与对腰果的全面加工。
贝宁已制定规划扶持腰果加工业 -
本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，贝宁当局已制定了规划，从2024年04月01日起禁止生腰果出口，并在政策上，扶持加工者。贝宁方面表示，他们将有能力保证加工业者享有充足的生腰果库存。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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