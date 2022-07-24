贝宁:腰果产业准备朝加工转型

非洲经济 / 发展政策

地处西非、濒临大西洋几内亚湾的非洲法语国家贝宁（Benin）,也被译作贝南。本台法广RFI特派记者于一周前抵达当地，并持续不断地从该国行政和经济中心科托努（Cotonou）发回有关贝宁经济的不同角度报导。其中，于本周四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中播出的节目内容，围绕该国将于2024年4月份起禁止出口第二大创汇农作物生腰果（noix de cajou）展开。在现总统的支持下，贝宁正在推动本土的腰果加工业。

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本台RFI法文网2022年07月21日星期四在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出赴西非的特派记者奥利维耶（Olivier Rogez）发自贝宁行政与经济中心科托努(Cotonou)系列报道之一。这篇采访介绍贝宁想要实现转型，由一个腰果生产出口大国变为一个腰果生产加工大国。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme]。换作中文可译为：[在贝宁，腰果行业在转型]。下面是简介以供分享。

贝宁2024年4月起禁出口生腰果 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导中开门见山地指出，贝宁将从2024年4月份开始禁止出口生腰果。这个西非国家只用了几年时间，一举成为深受亚洲和西方所钟爱的腰果生产大国。这也是继棉花之后，贝宁的第二大出口产品。贝宁如今想要成为一个腰果加工的大国，以增大这一行业的利润。

贝宁借鉴法国美食自创腰果糕点 -

本台法广RFI特派记者奥利维耶（Olivier Rogez）在其发自科托努(Cotonou)的采访中首先介绍说，接受采访的贝宁女子奈丽（Nelly）在生活中有两大爱好：糕点和腰果。她的职业生涯始于法国，然后在2015年返回贝宁，发展自己的产品：一种以腰果为原料的法国著名美食蛋白杏仁甜饼（macaron）。她还将之命名为Macajou。顾名思义，中文可译作蛋白腰果甜饼。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

贝宁女子奈丽（Nelly）在接受本台法广RFI记者采访时解释说，制作糕点的人都知道，法国的蛋白杏仁甜饼（macaron）是以杏仁为基础。不过，所有的杏仁都可能被胡桃（noix）、榛子（noisettes）或腰果（noix de cajou）所代替。而腰果则代表了贝宁。

贝宁总统支持扩大腰果本土加工 -

制造蛋白腰果甜饼（Macajou）的糕点作坊位于临近科托努的卡拉维（Calavi）。本台法广RFI特派记者采访的这位贝宁女子，就是贝宁人想要让其农产品增值的一个范例。这也是贝宁推动投资局（APIEX-Agence pour la promotion des investissements）主管想要与他人分享的一种意愿。

RFI Image / Au Bénin, Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, les vastes entrepôts de noix de cajou construits dans la zone industrielle de Glo Djigbé, en banlieue de Cotonou, en vue d’implanter une industrie de transformation. (illustration) © Olivier Rogez / RFI

在塔隆总统（Président Patrice TALON）授权下，这个机构正在制定一种政策，用于大规模地展开腰果加工。

贝宁盼望企业前往参与加工腰果 -

贝宁推动投资局（APIEX）的这名主管在采访中透露，该国如今每年的腰果产量大约为18万吨，其中只有3万吨是在贝宁加工。贝宁现在的雄心，不仅想要让腰果产量翻倍，以期达到35万吨。还要吸引企业前往，参与对腰果的全面加工。

贝宁已制定规划扶持腰果加工业 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，贝宁当局已制定了规划，从2024年04月01日起禁止生腰果出口，并在政策上，扶持加工者。贝宁方面表示，他们将有能力保证加工业者享有充足的生腰果库存。

RFI Carte : Bénin 贝宁 © RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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