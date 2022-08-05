韩国首个月球探测器发射升空

韩国探月

韩国第一个月球探测器已经离开佛罗里达州卡纳维拉尔角，执行为期一年的任务，这是首尔在2030年之前将航天器降落在月球上的雄心计划的关键一步。

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据韩国科学部介绍，该探测器被命名为Danuri，由月亮（Dal）和利用（Nuri）两词组成，已于格林尼治标准时间8月5日周五0点08分搭乘SpaceX公司的猎鹰9号火箭发射升空。该航天器计划于12月进入月球轨道。

韩国科学部副部长吴泰锡（Oh Tae-sok）说，“这项任务进展顺利，研究人员已通过美国航天局在澳洲堪培拉的深空天线与Danuri进行了沟通”。卫星接收的信息证实，Danuri探测器的太阳能电池阵已适当展开，开始发电。

据法新社报道，韩国航空航天研究所所长Sang-Ryool Lee在SpaceX发射前发布的一段视频中说：“这是韩国太空探索历史上非常重要的一步”，“Danuri 只是一个开始”。

他预测说："如果我们更加坚定地致力于发展太空旅行的技术，我们将能够在不久的将来到达火星和其他的行星。

据韩联社介绍，在执行任务期间， Danuri将使用6种不同的仪器，包括美国宇航局提供的“超灵敏”照相机研究月亮表层，以确定未来的着月点。

此外，韩国的首枚探月器Danuri还将测试一个新的“抗干扰网络化空间通信系统”，据韩国政府称，这是世界第一。

该探测器还将尝试建立一个无线互联网环境，以连接整个空间的卫星或探测车。这种太空中的无线连接将通过播放K-pop组合BTS的歌曲 "Dynamite"进行测试。

据韩国科学家称，Danuri花了七年时间建造，耗资约2万亿韩元（15亿欧元），将为更宏大的目标铺平道路。韩国计划在2030年之前登月一个探测器。

韩国航空航天研究所的一名官员告诉法新社"如果这次任务成功，韩国将成为世界第七个向月球发射无人探测器的国家"。

他补充说："这是韩国太空发展计划的一个重要时刻，我们希望通过Danuri将发现的东西继续为全球对月球的了解作出贡献。

今年6月，韩国成功发射了第一枚国内设计的太空火箭，将几颗卫星送入轨道，此前的10月曾发生过失败。