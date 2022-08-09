「一块布」哲学独步全球的三宅一生病逝！享壽84歲

三宅一生逝世

法新社报道，以「一块布」（一枚の布）哲学及独特皱褶剪裁的日本时尚大师三宅一生5日病逝，享寿84岁。三宅一生事务所员工以电话告诉法新社，三宅于8月5日晚间病逝，但未透露进一步细节。

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据三宅一生事务所员工表示，三宅一生的葬礼已经举行，遵照他的遗愿仅有亲属参加，不会有公开仪式。日本媒体报导，三宅一生死于肝细胞癌。

三宅一生1938年出生于日本广岛县，就读多摩美术大学，毕业后于1965年前往法国学习高级订制服装设计，曾在纪梵希（Givenchy）工作。

在法国工作4年后，三宅前往美国纽约工作，1970年回到日本成立「三宅设计事务所」，隔年推出同名品牌，1971年2月在纽约市的百货公司推出ISSEY MIYAKE专柜，1973年首度参加巴黎时装周。

三宅一生以「一枚布」等受传统和服启发的设计受到关注，1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精细的褶皱知名，在全世界广受欢迎，于30多国创下400多万件销售量。

三宅一生亦凭借他在法国时尚圈中的成就，于2016年被赋予法国荣誉军团勋章。