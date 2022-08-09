三宅一生逝世

「一块布」哲学独步全球的三宅一生病逝！享壽84歲

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Exposition de pièces de la collection d' Issey Miyake sont au National Art Center de Tokyo, au Japon, en 2016.
Exposition de pièces de la collection d' Issey Miyake sont au National Art Center de Tokyo, au Japon, en 2016. AP - Shizuo Kambayashi
作者： 夏榕
3 分钟

法新社报道，以「一块布」（一枚の布）哲学及独特皱褶剪裁的日本时尚大师三宅一生5日病逝，享寿84岁。三宅一生事务所员工以电话告诉法新社，三宅于8月5日晚间病逝，但未透露进一步细节。

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据三宅一生事务所员工表示，三宅一生的葬礼已经举行，遵照他的遗愿仅有亲属参加，不会有公开仪式。日本媒体报导，三宅一生死于肝细胞癌。

三宅一生1938年出生于日本广岛县，就读多摩美术大学，毕业后于1965年前往法国学习高级订制服装设计，曾在纪梵希（Givenchy）工作。

在法国工作4年后，三宅前往美国纽约工作，1970年回到日本成立「三宅设计事务所」，隔年推出同名品牌，1971年2月在纽约市的百货公司推出ISSEY MIYAKE专柜，1973年首度参加巴黎时装周。

三宅一生以「一枚布」等受传统和服启发的设计受到关注，1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精细的褶皱知名，在全世界广受欢迎，于30多国创下400多万件销售量。

三宅一生亦凭借他在法国时尚圈中的成就，于2016年被赋予法国荣誉军团勋章。

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