苹果前华裔工程师认罪 窃取自驾商业机密给中企

商业间谍案

苹果公司前华裔工程师张晓朗（Xiaolang Zhang，音译）周一8月22日就窃取商业机密认罪，据路透社报道，他是被控从苹果公司开发中的自动驾驶汽车计划窃密并企图前往中国的两名被告之一。张晓朗面临最重10年有期徒刑和25万美元罚款。

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张晓朗自2015年起任职于苹果公司，据美国之音报道，张晓朗在苹果公司任职期间曾声称到中国休陪产假，回到苹果公司后便递交辞职信，称他希望回中国照顾自己的母亲，还说他准备到位于中国广州的小鹏汽车公司工作。主产电动汽车的小鹏汽车公司当时也在研发自动驾驶汽车。

苹果公司开始怀疑张晓朗窃取了公司的商业机密，并展开调查。通过追踪软件和闭路电视摄像机，公司获得了他犯罪的证据。

加州检察官在指控书说，张晓朗曾在苹果公司自动驾驶汽车研发项目的电脑研发组工作，从事电路板的设计和测试。他被控下载了在电子业被认为是最有价值的电路板工程示意图，并窃取了苹果公司自动驾驶汽车样机的其他相关资料。

2018年7月，张晓朗手持单程机票准备从加州圣何塞（San Jose）机场飞往中国时被联邦侦探逮捕。

路透社称，他起初不认罪，但根据周一公布的法院文件，他已与检方达成协议，改为认罪。这项认罪协议已封存，预计11月宣判。

美国媒体CNBC提到，张晓朗面临最重10年有期徒刑和25万美元罚款。

张晓朗的律师证实有这项协议，但不愿多加说明。本文截稿前，苹果公司和美国司法部都尚未回复路透社提问。

另一名被控于2019年初窃取电动车相关商业机密的苹果公司前硬件工程师陈继中（Jizhong Chen，音译）则没有认罪，他预定于29日出席听审。

据CNBC指出，陈继中在案发时也打算前往中国。