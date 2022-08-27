马斯克的星链将与电讯公司 T-Mobile合作实现手机讯号无死角

马斯克

马斯克的太空技术探索公司（SpaceX）的星链(Starlink)和电讯公司T—移动（ T-Mobile ）日前宣布合作计划，将利用星链卫星为T-Mobile手机提供连接服务，包括在目前没有无线信号的偏远地区。

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两家公司表示，新的连接服务是使用T-Mobile公司的无线频谱，通过星链卫星为用户提供连接，2023年底前在部分地区开始提供简讯服务，最终目标是在任何地方实现通话和数据传输的服务，无论有无信号塔和无线网络，包括在国家公园和广袤水域的深处。

另一方面，T-Mobile将通过与其他国家通讯商的互惠服务，让全球用户都能借助星链互联。

太空技术探索公司创办人马斯克说：新的连接服务将通过装有大型天线的第二代星链卫星，覆盖到没有无线信号的地区，从而实现无死角的服务目标，但不会取代现有的地面无线网络。他说，“无论手机是在口袋还是车里，星链卫星的信号都能到达，意味着手机讯号在世界任何地方都没有死角。”

T-Mobile公司执行长西弗特(Mike Sievert)表示，这项服务全面推开后，T-Mobile用户只要身处能看到天空的地方，就能收到完全的手机信号。他还称，大部分目前的T-Mobile用户将可以免费享受这一服务。

目前的大部分智慧手机都支持卫星连接服务，在目前的多数月费计划中为免费。

通过陆基无线网络与偏远地区相连的费用庞大，而且因为用户少难以收回成本。现有的卫星电话服务不但需要特别手机，而且是按每条简讯和通话时间收费。新的连接服务是以星链卫星为信号传输塔，将信号直接传到地面的手机，T-Mobile将为空地连接预留部分中频频谱，使之也能通过陆基网络的连接使用。

新计划使用现有的手机即可连接，不需要更换新手机，起步阶段仅提供简讯服务，因为简讯比通话和数据传输在网络流量的占比较低。联邦通讯委员会建议民众在无线电话不能连接的紧急状况下使用简讯，因为简讯可在电话无法接通时使用。