敖德萨申请加入世界遗产

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乌克兰周二宣布决定申请把敖德萨列入世界遗产名录，该中心以其建筑而闻名，但已经“受到炮火影响”，敖德萨离俄罗斯部队前线并且“只有几十公里”。

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乌克兰文化和信息部长奥列克桑德尔·特卡琴科周二在该组织位于巴黎的总部受到联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱的接见。阿祖莱表示：联合国教科文将帮助敖德萨申请联合国教科文组织世界文化遗产。

乌克兰文化和信息部长特卡琴科告诉法新社记者： “敖德萨目前处于危险之中；炮火不断”。

她继续解释道： “如果你闭上眼睛想象巴黎、尼斯或马赛的地区，那么你可以想象敖德萨，它也是一个沿海城市，其建筑师主要来自法国和意大利。中心规划非常独特，有许多被树木环绕的林荫大道和许多纪念乌克兰历史的纪念碑”。

黑海港口城市以其巨大的楼梯而闻名，是冲突中的战略要地，曾多次遭到俄罗斯军队的轰炸。

乌克兰在发给联合国教育、科学和文化组织法新社的新闻稿中强调 ： “2022 年 7 月 24 日，美术博物馆的大型玻璃屋顶和窗户的一部分被摧毁”。

联合国教科文组织补充说： “联合国教科文组织已经动员国际专家为乌克兰提供技术支持，以便世界遗产委员会成员国紧急审查这项提名，以期列入《世界遗产名录》和《濒危世界遗产名录》 ”。

声明说：“还将向世界遗产委员会建议将同样受到威胁的位于基辅和利沃夫的世界遗产地列入濒危世界遗产名录。”

周二，乌克兰文化部长特卡琴科告诉法新社，列入世界遗产名录“可能会阻止对敖德萨更多的轰炸”。他评价说：“这是一个重要的姿态，也是对敖德萨历史中心重要性的认可”，这不仅是乌克兰遗产的一部分，也是世界遗产的一部分。

联合国教科文组织总干事阿祖莱女士宣布，教科文组织将加强对敖德萨市的支持系统，特别是“为修复战争开始以来对美术博物馆和现代艺术博物馆造成的破坏提供资金”， “支持敖德萨至少 1,000 件艺术品的数字化以及敖德萨国家档案馆的文献基金”，并为文化财产的就地保护提供新设备。

作为其任务的一部分，联合国教科文组织在乌克兰部署了紧急措施，并动员了“近 700 万美元，提供实物援助，并让其专家为该领域的专业人士提供建议”。