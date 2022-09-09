塞内加尔迎法国科考船TARA号

RFI采访/ 非洲海洋

西非国家塞内加尔迎来法国科学考察船塔拉号（TARA）。达喀尔沿岸濒临大西洋，有着全球主要的海水涌升区之一。船上的多名科研人员接受了法广RFI法语女通讯员的实地采访。这是周四本台法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)上网的采访节目内容。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年09月08日星期四在法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)刊出达喀尔通讯员泰娅（Théa Ollivier）发自塞内加尔沿海的一篇采访报道。介绍法国的海上流动科学考察船塔拉号（TARA）这次在航行了两年之后，选择到塞内加尔的沿海地区开展研究并非偶然。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

这一法文专栏报导的原标题为：[Sénégal: le bateau-laboratoire Tara poursuit ses recherches au large de Dakar]。换作中文可译作：[塞内加尔：实验室船Tara继续在达喀尔沿岸展开其研究]。下面是简介以供分享。

海水涌升区通常会有渔场 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇采访首先介绍说，塞内加尔是塔拉海洋基金会（Fondation Tara Océan）发起的微生物组（Microbiome）科考任务的最后一站。塞内加尔沿海，还有纳米比亚沿海和智利沿海，都是全球主要的海水涌升区。这也是指，在这批水域，富有营养物的冷水被竖直的水流从底部提升，包括鱼类。

法国科研人员对样品满意 -

本台法语女通讯员在现场看到，塔拉号（TARA）双桅帆船及船上的科研人员冒雨张帆朝着达喀尔的沿海航行。法国国家科学研究中心（CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique）的一名科研人员萨米埃尔（Samuel） 对今年暖季期间在塞内加尔沿海采集到的样品感到满意。他接受采访说，采集点都位于海水涌升区，也就是一个营养物丰富的区域，尤其是在冬季，大风驱动海域表面热水时。

RFI Image / La goélette de Tara Océan, août 2022. © RFI/Milan Berckmans

塔拉海洋基金会（Fondation Tara Océan）主任罗曼（Romain）解释了研究这些海洋特殊区域的重要性。他说，生态系统不仅对温度和气候变化十分敏感，对污染也同样敏感。达喀尔研究和发展机构的一名塞内加尔科研员安琪（Ange）也接受了采访。他在船内的小实验室里已经工作了数周之久。

塔拉号将研究卡萨芒斯河 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇报道的最后部分提到，塔拉号（TARA）将于09月11日星期天至09月18日在卡萨芒斯河上开展为期一周的科考活动。研究对象是微塑料（micro-plastiques）

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅